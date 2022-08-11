Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+27° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
22 минуты назад

Во втором эпизоде сериала о создании «Аркейна» рассказали о команде авторов

Игромания.ру

На YouTube вышел второй эпизод документального проекта Arcane: Bridging the Rift, в котором рассказывают о создании мультсериала «Аркейн».

В сериале о создании «Аркейна» рассказали о команде авторов
Фото: Игромания.ру - Игровые новостиИгромания.ру - Игровые новости

Во второй серии зрителям поведают о команде, которая помогла анимационному творению преодолеть сложный период и привела его к победному финалу. В частности, у авторов возникли разногласия с Riot по поводу сценария, в результате чего производство эпизодов пришлось отложить.

Команде нужно было искать новых сценаристов, чтобы как-то решить проблему, улучшив качество общего сюжета. Причём требовались авторы, которые были бы заинтересованы не только в самой вселенной, но и в работе с персонажами.

К примеру, изначально проект собирались запустить со сцены из третьего эпизода, когда Силко тонет — но сценарист Аманда Овертон решила поменять его на эпизод с мостом, поскольку он лучше работает в качестве вступления.

Ролик доступен с русскими субтитрами, всего в серии планируется пять выпусков. Точной даты релиза у второго сезона самого «Аркейна» пока нет.

Сериалы,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители