В сериале о создании «Аркейна» рассказали о команде авторов

На YouTube вышел второй эпизод документального проекта Arcane: Bridging the Rift, в котором рассказывают о создании мультсериала «Аркейн».

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Во второй серии зрителям поведают о команде, которая помогла анимационному творению преодолеть сложный период и привела его к победному финалу. В частности, у авторов возникли разногласия с Riot по поводу сценария, в результате чего производство эпизодов пришлось отложить.

Команде нужно было искать новых сценаристов, чтобы как-то решить проблему, улучшив качество общего сюжета. Причём требовались авторы, которые были бы заинтересованы не только в самой вселенной, но и в работе с персонажами.

К примеру, изначально проект собирались запустить со сцены из третьего эпизода, когда Силко тонет — но сценарист Аманда Овертон решила поменять его на эпизод с мостом, поскольку он лучше работает в качестве вступления.