HBO Max опубликовал новый тизер сериала «Пенниуорт»В проекте рассказывается о ранних годах дворецкого Бэтмена – Альфреда, начинавшего с работы на отца Брюса Уэйна.
Мистер Пенниуорт к вашим услугам! Новый, третий по счёту, сезон сериала можно будет увидеть в декабре 2022-го, ну, а пока получить первое впечатление из короткого видеоролика.
Проект «переехал» с телесети Epix на HBO Max и получил название – «Пенниуорт: Происхождение дворецкого Бэтмена». Тизер начинается с утверждения Альфреда (Джек Бэннон), что его «честь не продаётся». И как известно, он всегда отвечает за свои поступки. Далее в тизере можно увидеть много экшена - главный герой стреляет и наносит удары.
Те, кто незнаком с историей Альфреда Пенниуорта, узнают, что сериал следует за ранними годами доверенного лица Бэтмена – его дворецкого. В 1960-х он организовывает охранное агентство и начинает работать на миллиардера Томаса Уэйна, отца Брюса, который позже прославился под именем Бэтмена.