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2 часа назад

HBO Max опубликовал новый тизер сериала «Пенниуорт»

Inc-News

HBO Max опубликовал новый тизер сериала «Пенниуорт»В проекте рассказывается о ранних годах дворецкого Бэтмена – Альфреда, начинавшего с работы на отца Брюса Уэйна.

HBO Max опубликовал новый тизер сериала «Пенниуорт»
Фото: Inc-NewsInc-News

Мистер Пенниуорт к вашим услугам! Новый, третий по счёту, сезон сериала можно будет увидеть в декабре 2022-го, ну, а пока получить первое впечатление из короткого видеоролика.

Проект «переехал» с телесети Epix на HBO Max и получил название – «Пенниуорт: Происхождение дворецкого Бэтмена». Тизер начинается с утверждения Альфреда (Джек Бэннон), что его «честь не продаётся». И как известно, он всегда отвечает за свои поступки. Далее в тизере можно увидеть много экшена - главный герой стреляет и наносит удары.

Те, кто незнаком с историей Альфреда Пенниуорта, узнают, что сериал следует за ранними годами доверенного лица Бэтмена – его дворецкого. В 1960-х он организовывает охранное агентство и начинает работать на миллиардера Томаса Уэйна, отца Брюса, который позже прославился под именем Бэтмена.

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