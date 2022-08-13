HBO Max опубликовал новый тизер сериала «Пенниуорт»В проекте рассказывается о ранних годах дворецкого Бэтмена – Альфреда, начинавшего с работы на отца Брюса Уэйна.

Фото: Inc-News Inc-News

Мистер Пенниуорт к вашим услугам! Новый, третий по счёту, сезон сериала можно будет увидеть в декабре 2022-го, ну, а пока получить первое впечатление из короткого видеоролика.

Проект «переехал» с телесети Epix на HBO Max и получил название – «Пенниуорт: Происхождение дворецкого Бэтмена». Тизер начинается с утверждения Альфреда (Джек Бэннон), что его «честь не продаётся». И как известно, он всегда отвечает за свои поступки. Далее в тизере можно увидеть много экшена - главный герой стреляет и наносит удары.