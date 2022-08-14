«Женщину-Халка» начали продвигать через анкету в Tinder

Marvel готовится к релизу сериала «Женщина-Халк: Адвокат». Студия начала любопытную промокампанию, посвящённую ему.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Пользователи приложения для знакомств Tinder обнаружили там анкету Женщины-Халк. Отмечается, что создать такой профиль мог кто угодно, однако интересно то, что в нем есть пометка о рекламе.

В анкете указана дата релиза сериала на площадке Disney+ — 18 августа. Даже само фото в профиле — лишь кадр из трейлера.