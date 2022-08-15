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5 часов назад

На Казанский фестиваль мусульманского кино приедет актёр сериала «Великолепный век»

runews24.ruиещё 2

На Казанский фестиваль мусульманского кино приедет актёр сериала «Великолепный век»
Фото: runews24.rurunews24.ru

Нуман Чакыр играл более чем в 30 турецких фильмах и сериалах.

Исполнительный директор казанского фестиваля мусульманского кино Миляуша Айтуганова отметила, что сейчас ведутся переговоры с Ираном.

На мероприятие также могут приехать актрисы из фильмов, снятых режиссёром Наргес Абьяр. Она уже вошла в жюри конкурса.

Хелдайнеры Казанского фестиваля мусульманского кино – российские актёры Олеся Судзиловская, Наталья Варлей, Максим Лагашкин, Иван Колесников, Тимур Гарафутдинов, Александр Панкратов-Чёрный и телеведущий Валдис Пельш.

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