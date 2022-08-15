На Казанский фестиваль мусульманского кино приедет актёр сериала «Великолепный век»

Нуман Чакыр играл более чем в 30 турецких фильмах и сериалах.
Исполнительный директор казанского фестиваля мусульманского кино Миляуша Айтуганова отметила, что сейчас ведутся переговоры с Ираном.
На мероприятие также могут приехать актрисы из фильмов, снятых режиссёром Наргес Абьяр. Она уже вошла в жюри конкурса.
Хелдайнеры Казанского фестиваля мусульманского кино – российские актёры Олеся Судзиловская, Наталья Варлей, Максим Лагашкин, Иван Колесников, Тимур Гарафутдинов, Александр Панкратов-Чёрный и телеведущий Валдис Пельш.