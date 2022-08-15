Сериал «Бывшие» получил полнометражное завершение

Создатели сериала «Бывшие» объявили о съемках полнометражного фильма. Лента получила название «Бывшие. Happy end».
Фильм станет полноценным завершением истории любви наркоманки Яны и психолога Ильи. По сюжету, главные герои пытаются жить нормальной жизнью. Но пока Илья занимается ремонтом в их небольшой квартире, продолжает работать психологом и прилежно ходить на групповую терапию, Яна не выдерживает и срывается.
Съемки фильма «Бывшие. Happy end» уже стартовали и будут проходить в Москве и Подмосковье. Дата премьеры пока не сообщается, об этом сообщает пресс-служба кинотеатра Start.