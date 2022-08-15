Завершился четвертый сезон сериала "Мир Дикого Запада"

Мы в "Газете.Ru" любим смотреть сериалы запоем — и уверены, что среди вас тоже много тех, кому не хватает одной серии в неделю. Для вашего удобства по понедельникам мы рассказываем — максимально коротко, — какие шоу завершились за последние семь дней и уже ждут, когда вы их включите.
Сериальная адаптация одноименного фильма 1992 года с Томом Хэнксом и Мадонной — о том, как в середине 40-х в США создавали первую профессиональную женскую бейсбольную лигу.
Где смотреть: Amazon Prime Video
Заключительный выпуск экранизации фэнтезийного комикса Джо Хилла (сына Стивена Кинга) про трех детей, которые переезжают в старинный семейный дом и находят там волшебные ключи, наделяющие их невероятными способностями.
Где смотреть: Netflix
Четвертый сезон научно-фантастической драмы Джонатана Нолана и Лизы Джой о рабах-андроидах, которые освобождаются из жестокого парка развлечений.
Где смотреть: "Амедиатека"
Продолжение драмы в жанре альтернативной истории, где космическая гонка между США и СССР не закончилась, а советские космонавты первыми высадились на Луну.
Где смотреть: Apple TV+