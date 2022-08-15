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1 час назад

Завершился четвертый сезон сериала "Мир Дикого Запада"

Газета.Ru

Мы в "Газете.Ru" любим смотреть сериалы запоем — и уверены, что среди вас тоже много тех, кому не хватает одной серии в неделю. Для вашего удобства по понедельникам мы рассказываем — максимально коротко, — какие шоу завершились за последние семь дней и уже ждут, когда вы их включите.

Завершился четвертый сезон сериала "Мир Дикого Запада"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Их собственная лига" — 1-й сезон

Сериальная адаптация одноименного фильма 1992 года с Томом Хэнксом и Мадонной — о том, как в середине 40-х в США создавали первую профессиональную женскую бейсбольную лигу.

Где смотреть: Amazon Prime Video

"Лок и ключ" — 3-й сезон

Заключительный выпуск экранизации фэнтезийного комикса Джо Хилла (сына Стивена Кинга) про трех детей, которые переезжают в старинный семейный дом и находят там волшебные ключи, наделяющие их невероятными способностями.

Где смотреть: Netflix

"Мир Дикого Запада" — 4-й сезон

Четвертый сезон научно-фантастической драмы Джонатана Нолана и Лизы Джой о рабах-андроидах, которые освобождаются из жестокого парка развлечений.

Где смотреть: "Амедиатека"

"Ради всего человечества" — 3-й сезон

Продолжение драмы в жанре альтернативной истории, где космическая гонка между США и СССР не закончилась, а советские космонавты первыми высадились на Луну.

Где смотреть: Apple TV+

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