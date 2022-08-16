Завершились съемки сериала "Азазель" по роману Акунина

В Санкт-Петербурге завершились съемки сериала «Азазель», основанного на первом романе цикла Бориса Акунина о сыщике Эрасте Фандорине. Об этом сообщается в пресс-релизе сервиса «Кинопоиск», поступившем в «Газету.Ru».

Фото: Газета.ру Газета.ру

Действие книги было перенесено из конца XIX века в альтернативный 2023 год, где у власти в России по-прежнему находится династия Романовых. 20-летний Эраст Фандорин поступает в сыскное управление полиции Петрограда и начинает свое первое серьезное расследование — после того, как молодой владелец нефтяной компании прилюдно совершает самоубийство в центре города.

В шоу снялись Максим Матвеев (царь Николай III) и Евгений Стычкин (премьер-министр Дмитрий Орлов). Имя исполнителя роли Фандорина будет объявлено позднее.

Сериал «Азазель» планируется выпустить в осенне-зимнем сезоне 2022/2023. Всего в нем будет шесть эпизодов.

В 2002 году роман Акунина уже экранизировали в виде сериала. В нем Фандорина играл Илья Носков.