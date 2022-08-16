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1 час назад

Завершились съемки сериала "Азазель" по роману Бориса Акунина о Фандорине

Газета.Ru

В Санкт-Петербурге завершились съемки сериала «Азазель», основанного на первом романе цикла Бориса Акунина о сыщике Эрасте Фандорине. Об этом сообщается в пресс-релизе сервиса «Кинопоиск», поступившем в «Газету.Ru».

Завершились съемки сериала "Азазель" по роману Акунина
Фото: Газета.руГазета.ру

Действие книги было перенесено из конца XIX века в альтернативный 2023 год, где у власти в России по-прежнему находится династия Романовых. 20-летний Эраст Фандорин поступает в сыскное управление полиции Петрограда и начинает свое первое серьезное расследование — после того, как молодой владелец нефтяной компании прилюдно совершает самоубийство в центре города.

В шоу снялись Максим Матвеев (царь Николай III) и Евгений Стычкин (премьер-министр Дмитрий Орлов). Имя исполнителя роли Фандорина будет объявлено позднее.

Сериал «Азазель» планируется выпустить в осенне-зимнем сезоне 2022/2023. Всего в нем будет шесть эпизодов.

В 2002 году роман Акунина уже экранизировали в виде сериала. В нем Фандорина играл Илья Носков.

Ранее сообщалось, что Эраст Фандорин занял второе место в результатах опроса о самых симпатичных россиянам литературных героях. В сегменте отечественной литературы его обошла главная героиня «Мастера и Маргариты». Среди персонажей зарубежной литературы лидерами стали Шерлок Холмс, Гермиона Грейнджер и Маленький принц.

Сериалы,Илья Носков,Шерлок Холмс,Евгений Стычкин,Борис Акунин,Дмитрий Орлов,Максим Матвеев,
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