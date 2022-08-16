Завершились съемки новой версии «Азазель»

В Санкт-Петербурге завершились съёмки нового сериала «Азазель» по мотивам романа Бориса Акунина, действие которого развернулось в мире альтернативной истории.
Сюжет разворачивается в 2023 году — в этой вселенной большевики не пришли к власти, а царь Николай III (Максим Матвеев) работает с прогрессивным министром Дмитрием Орловым (Евгений Стычкин). В этот момент на горизонте и появляется молодой Эраст Фандорин, который занят в одном из управлений полиции.
Он начинает расследовать загадочное самоубийство миллионера, которое было заснято на камеру его робота-городового. Это и становится первым серьёзным делом детектива.
За сценарий отвечали дебютанты Сергей и Никита Поповы, а ещё — Дмитрий Иванов («Метод») Оператором выступил Николай Богачёв («Пищеблок», «Метод 2»). В ролях: Мила Ершова, Александр Семчев, Милена Радулович, Артём Быстров и другие.Исполнителя роли самого Фандорина пока держат в секрете — премьера проекта из шести эпизодов состоится на «Кинопоиске» в осенне-зимний сезон 2022-2023 года.