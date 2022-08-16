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3 часа назад

Завершились съёмки новой версии «Азазель» про Фандорина в 2023 году

Игромания.ру

В Санкт-Петербурге завершились съёмки нового сериала «Азазель» по мотивам романа Бориса Акунина, действие которого развернулось в мире альтернативной истории.

Завершились съемки новой версии «Азазель»
Фото:  Игромания.ру Игромания.ру

Сюжет разворачивается в 2023 году — в этой вселенной большевики не пришли к власти, а царь Николай III (Максим Матвеев) работает с прогрессивным министром Дмитрием Орловым (Евгений Стычкин). В этот момент на горизонте и появляется молодой Эраст Фандорин, который занят в одном из управлений полиции.

Он начинает расследовать загадочное самоубийство миллионера, которое было заснято на камеру его робота-городового. Это и становится первым серьёзным делом детектива.

За сценарий отвечали дебютанты Сергей и Никита Поповы, а ещё — Дмитрий Иванов («Метод») Оператором выступил Николай Богачёв («Пищеблок», «Метод 2»). В ролях: Мила Ершова, Александр Семчев, Милена Радулович, Артём Быстров и другие.Исполнителя роли самого Фандорина пока держат в секрете — премьера проекта из шести эпизодов состоится на «Кинопоиске» в осенне-зимний сезон 2022-2023 года.

Сериалы,Николай Богачев,Никита Попов,Александр Семчев,Евгений Стычкин,Артем Быстров,Сергей Попов,Борис Акунин,Дмитрий Иванов,Дмитрий Орлов,Максим Матвеев,
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