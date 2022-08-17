5 лучших сериалов про Средние века

Для тех, кому не хватает дворцовых интриг и эпических сражений, «Рамблер» собрал лучшие сериалы про Средние века.

Фото: Кадр из сериала "Викинги" Кадр из сериала "Викинги"

«Тюдоры»

Шикарная костюмированная драма от режиссеров «Викингов», которая рассказывает о публичной и тайной жизни представителей династии Тюдоров — противоречивого периода истории Англии. Сюжет сериала в основном сосредоточен на периоде правления деспотичного короля Генриха VIII, который жаждал власти и за пределами страны.

«Белая королева»

Историческая драма по мотивам романов Филиппы Грегори, которая рассказывает истории трех разных и вместе с тем одинаково амбициозных женщин, стремящихся добиться власти любыми способами — Елизаветы Вудвиль, Маргариты Бофорт и Энн Невилл.

«Салем»

Сюжет сериала закручен вокруг отважного ветерана войны Джона Олдена, который возвращается с полей сражений в родной Салем. Добравшись до родных мест, мужчина обнаруживает, что все местное население охвачено безумием охоты на «ведьм». Так ли невинны женщины городка или же за маской милых девушек кроется коварное и страшное зло?

Кадр из сериала "Салем"

«Медичи» Повелители Флоренции»

Сериал рассказывает историю превращения титулованного семейства Медичи из обычных торговцев в невероятно могучий клан, который, зачастую пренебрегая законами морали, оказал существенное влияние на духовную, экономическую и культурную революции и нажил себе много врагов.

Кадр из сериала "Медичи» Повелители Флоренции"

«Викинги»