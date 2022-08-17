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1 час назад

Вышел первый тизер сериала "Уэнсдей" Тима Бертона

ТАСС

Netflix представил дебютный тизер нового сериала Тима Бертона "Уэнсдей" (Wednesday), основанного на истории о семейке Аддамс. Он опубликован на YouTube-канале стримингового сервиса.

Вышел первый тизер сериала "Уэнсдей" Тима Бертона
Фото: Кадр из сериалаКадр из сериала

Режиссером сериала выступил Тим Бертон, а над музыкальным оформлением работал Дэнни Элфман, ранее уже сотрудничавший с Бертоном.

Кинокартина расскажет о взрослении одной из героинь "Семейки Аддамс" - Уэнсдей. Согласно сюжету, девушка учится в академии Nevermore и с помощью паранормальных способностей пытается разгадать тайну убийства, связанного с прошлым ее родителей.

Роль Уэнсдей Аддамс исполнила Дженна Ортега. Ее родителей - Мортишу и Гомеса - сыграли Кэтрин Зета-Джонс и Луис Гусман, а брата Пагсли - Исаак Ордоньес.

Премьера ожидается осенью 2022 года.

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