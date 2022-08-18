Авторы аниме «Ванпанчмен» анонсировали третий сезон

На официальном сайте, посвященному аниме «Ванпанчмен», появилась радостная новость для всех фанатов тайтла. Авторы мультсериала анонсировали третий сезон — правда, на данный момент никаких других подробностей не сообщается.

Второй сезон «Ванпанчмена» закончился в 2019-м, в него вошло 12 эпизодов. А с октября 2019-го по март 2020-го вышло 6 спецвыпусков, которые в среднем длятся по 14 минут.