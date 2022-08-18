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20 минут назад

Авторы аниме «Ванпанчмен» анонсировали третий сезон

Cq.ru

На официальном сайте, посвященному аниме «Ванпанчмен», появилась радостная новость для всех фанатов тайтла. Авторы мультсериала анонсировали третий сезон — правда, на данный момент никаких других подробностей не сообщается.

Авторы аниме «Ванпанчмен» анонсировали третий сезон
Фото: Cq.ruCq.ru

Продюсеры аниме продемонстрировали исключительно постер третьего сезона, на котором изображены главные герои: Сайтама и Гаро. Иллюстрацию создал аниматор первого сезона Тикаси Кубота.

Второй сезон «Ванпанчмена» закончился в 2019-м, в него вошло 12 эпизодов. А с октября 2019-го по март 2020-го вышло 6 спецвыпусков, которые в среднем длятся по 14 минут.

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