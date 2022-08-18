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1 час назад

Состоялась премьера сериала "Женщина-Халк" по комиксам Marvel

Газета.Ru

В онлайн-кинотеатре Disney+ (сервис недоступен в России) вышел первый эпизод сериала «Женщина-Халк: Адвокат», снятого по комиксам Marvel.

Состоялась премьера сериала "Женщина-Халк" по комиксам Marvel
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Шоу рассказывает об адвокатессе Дженнифер Уолтерс, двоюродной сестре ученного Брюса Беннера, который может превращаться в сверхсильного зеленого великана Халка. После переливания крови Уолтерс получает те же возможности, что и у ее родственника, и пытается совмещать супергеройскую деятельность с правозащитной практикой.

Главную героиню сыграла Татьяна Маслани, также в шоу снялись Марк Руффало (Халк), Тим Рот (Мерзость), Чарли Кокс (Сорвиголова) и другие.

Всего в «Женщине-Халке» девять эпизодов, они будут выходить раз в неделю до 13 октября.

Шоу станет последним телесериалом четвертой фазы киновселенной Marvel, которая завершится ноябрьским фильмом «Черная пантера: Ваканда навсегда» и рождественским спецвыпуском «Стражей Галактики».

Ранее стало известно, что в рамках рекламной кампании шоу Женщине-Халку завели аккаунт в приложении для знакомств Tinder.

Сериалы,Стражи Галактики,Чарли Кокс,Татьяна Маслани,Тим Рот,Марк Руффало,
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