Состоялась премьера сериала "Женщина-Халк" по комиксам Marvel

В онлайн-кинотеатре Disney+ (сервис недоступен в России) вышел первый эпизод сериала «Женщина-Халк: Адвокат», снятого по комиксам Marvel.

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Шоу рассказывает об адвокатессе Дженнифер Уолтерс, двоюродной сестре ученного Брюса Беннера, который может превращаться в сверхсильного зеленого великана Халка. После переливания крови Уолтерс получает те же возможности, что и у ее родственника, и пытается совмещать супергеройскую деятельность с правозащитной практикой.

Всего в «Женщине-Халке» девять эпизодов, они будут выходить раз в неделю до 13 октября.

Шоу станет последним телесериалом четвертой фазы киновселенной Marvel, которая завершится ноябрьским фильмом «Черная пантера: Ваканда навсегда» и рождественским спецвыпуском «Стражей Галактики».