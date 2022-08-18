Почему стоит смотреть новый сериал с Натальей Орейро

На Hulu вышел сериал «Святая Эвита» о жизни и смерти легендарной первой леди Аргентины, которую исполнила Наталия Орейро. Чем интересен проект и почему его стоит посмотреть, читайте в материале «Рамблера».
Действие сериала разворачивается в трех временных отрезках: в 1944-м, когда Эва Дуарте впервые встретилась со своим будущим мужем Хуаном Пероном, в 1955-м, сразу после военного путча и свержения президента, и в 1971-м, когда столичный журналист Мариано Васкес собирает концы этой истории воедино. Но основные события связаны со смертью Эвиты Перон от рака шейки матки в 1952-м и ее последствиями – ведь ее супруг решает, что тело «духовного лидера нации» нужно забальзамировать и выставить на всеобщее обозрение.
«Несмотря на то, что Эва была политической фигурой лишь в течение шести лет в качестве жены генерала Перона, ее труп влиял на аргентинскую политику на протяжении более чем двух десятилетий»,
— говорится в синопсисе проекта.
В основу сериала лег нашумевший бестселлер «Санта-Эвита» Томаса Элой Мартинеса – звезды аргентинской расследовательской журналистики (Габриэль Гарсия Маркес говорил о его книге так: «Вот наконец роман, который я хочу прочитать!»).