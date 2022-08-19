Новый сезон «Гарфилда» обрел звездный состав

В последний раз популярный персонаж из комикса Джима Дэвиса появлялся на экранах в 2004 году, когда Билл Мюррей озвучивал персонажа в фильме Питера Хьюита.

Двумя годами позже выло продолжение под названием «Гарфилд 2: История двух кошечек».

Несмотря на одобрение зрителей. Проект получил немало отрицательных оценок критиков, и его заморозили.

И вот в старую историю решили вдохнуть новую жизнь. Подробности нового фильма пока не афишируются, но уже известно, что актерский состав его будет самый что ни на есть звездный.

Ханна Уэддингхэм, Винг Реймз, Николас Холт и Сесили Стронг уже подтвердили свое участие в проекте.

Помимо них в фильме снимутся Крис Пратт, который озвучит легендарного кота, и Сэмюэл Л. Джексон, который сыграет отца главного героя.