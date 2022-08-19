Угасание королевского рода: гид по приквелу "Игры престолов"

Один из самых успешных сериалов современности "Игра престолов" по книгам Джорджа Мартина на протяжении девяти лет сводил с ума миллионы зрителей по всему миру. После спорного окончания шоу, оставившего зияющую дыру в сердцах фанатов и эфирной сетке HBO, стримингу нужно было срочно придумать новый проект, который помог бы утолить зрительский голод. Через три года после активной работы сценаристов, режиссеров и шоураннеров на экраны выходит приквел "Игры престолов", получивший имя "Дом Дракона". Он расскажет о падении Таргариенов, бывшей королевской династии, которая когда-то единолично правила всем Вестеросом. Действие шоу будет происходить за несколько веков до событий "Игры престолов".

Фото: Кадр из сериала Кадр из сериала

Приквел основан на книге Мартина "Пламя и кровь", однако HBO пришло к этой идее далеко не сразу. Изначально разрабатывались пять концептов сценариев в совершенно разных направлениях и жанрах. Стриминг даже запустил в разработку пилот "Кровавой луны" с Наоми Уоттс в главной роли о совсем далеких временах, которые потенциально раскрывали подробности о белых ходоках. Однако его постигла та же печальная судьба, что и первый пилот "Игры престолов", — по ощущениям продюсеров, он абсолютно не отражал дух сериала, поэтому "Кровавой луны" так и не случилось.

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В итоге HBO остановились на книге "Пламя и кровь", которая в подробностях рассказывала о трагедии Таргариенов — одного из самых харизматичных и безумных во всех смыслах домов Вестероса.

Кто здесь главный

Шоураннеры и идейные вдохновители "Игры престолов" Дэвид Бениофф и Д.Б. Вайс не вернутся к миру, который они создавали на протяжении девяти лет. Вместо них "Домом Драконов" занялся Мигель Сапочник — режиссер одних из самых сложных и ярких эпизодов "Игры престолов". Именно он срежиссировал серию "Битва бастардов", которая больше похожа на полноценный военный фильм, чем на эпизод ТВ-шоу, и окончание шестого сезона "Ветра зимы". Сапочник известен своей стойкостью. Однажды он продержался 11 ночных смен на лютом холоде и не утратил жесткой режиссерской хватки. Его партнером стал преданный фанат Джорджа Мартина Райан Дж. Кондал, который однажды пригласил писателя на ужин, подружился с ним, а тот через несколько лет предложил ему снять "Дом драконов". Взгляд Кондала, который очень бережно относится к литературному источнику, оказался самым оригинальным. Он переплюнул более опытных сценаристов, и в итоге HBO практически сразу отправило ему приглашение о сотрудничестве.

"Я фанат книг (Мартина) с двадцатилетним стажем. Я был фанатом [сериала], я посмотрел пилот в ночь, когда он вышел на HBO, и с тех пор не пропустил ни одной серии. "Престолы" как The Beatles, за ними можно следить бесконечно. Так что я работаю как фанат, создающий вещь, которую он сам хочет увидеть. Таргариены как джедаи из "Звездных войн", когда ты слышал о временах, когда они процветали, но тебе хочется увидеть это своими глазами. И мы предоставляем такую возможность", — отмечает Кондал.

Угасание безумных королей

"Дом Драконов" можно назвать "наследниками" мира Джорджа Мартина — главная интрига сосредоточится не на всем Вестеросе, а на одном отдельном доме, и подробно расскажет о всех его обитателях. При этом действие не ограничится одним временным периодом, а растянется на десятилетия, поэтому мы увидим героев в разном возрасте и в разном статусе.

Тем, кто читал книгу, не стоит ожидать ее дословной экранизации. Сериал пропускает добрую треть романа Мартина и начинается в последние дни правления Джейхейриса I (Майкл Картер). Перед смертью ему предстоит решить проблему, с которой сталкиваются практически все правители, — кому передать бразды правления. В итоге легендарный Железный трон занимает очень приятный, но нерешительный сын Джейхейриса Визерис (Пэдди Консидайн). Он сильно отличается от кровожадных, властных и жестоких правителей "Игры престолов". Визерис больше уделяет внимание развлечениям, которые предлагает королевский двор, и предпочитает избегать конфликтов. Однако Визерис тоже окажется один на один с тем же вопросом, который до этого мучил его отца, — кому достанется трон после его смерти? Претендентов, как водится, много.

Так, у Визериса есть гораздо более темпераментный и амбициозный брат принц Даэмон (звезда "Доктора Кто" и "Короны" Мэтт Смит), а еще молодая дочь Рейнира (в подростковом возрасте ее играет Милли Олкок, а в зрелом — Эмма Д’Арси). У Рейниры есть подруга Элисент (Эмили Кэри и Оливия Кук соответственно), однако через несколько лет она становится новой женой отца Рейниры, и интересы двух подруг резко расходятся. Более того, у короля есть хитроумный советник Отто (Рис Эванс), отец Элисент. Он постепенно настраивает Визериса против брата Даэмона и настаивает на том, чтобы сделать своего внука наследником престола. Король не слушает его и объявляет наследницей Рейниру. Но это отнюдь не победа принцессы, а лишь начало кровавой битвы за право управлять Вестеросом. Эта гражданская война пошатнет дом Драконов и станет причиной его постепенного угасания.

Еще больше драконов

Когда Дейнерис выращивает из трех яиц великих драконов Дрогона, Рейгаля и Визериона, их вид находится на грани исчезновения. Однако события "Дома Драконов" происходят за 200 лет до этого, поэтому крылатые монстры еще не являются такой диковинкой в Вестеросе. Из названия дома Таргариенов уже понятно, что они являются единоличными повелителями драконов и активно используют их в битвах.

И больше крови

"Игра престолов" отличалась особенной жестокостью и никогда не отводила глаза, даже в самые неприятные моменты. Особенно зрителей беспокоило сексуальное насилие, от которого страдали многие героини шоу. Сапочник заметил, что насилие по-прежнему присутствует в обществе, и они не планируют игнорировать этот факт. "Мы собираемся пролить свет на этот аспект общества. Мы не можем игнорировать насилие, от которого страдали женщины в то время. Это не должно замалчиваться, но спекулировать тоже на этом не стоит". Как пояснила слова коллеги генпродюсер сериала Сара Хесс, героиням "Дома Дракона" придется нелегко, однако шоу не планирует в открытую показывать акты насилия, только их последствия.

"Мы не стесняемся того факта, что наши героини, особенно в первой части шоу, вынуждены подчиняться воле взрослых мужчин. Эти мужчины не обязательно насильники, но часто те, кто хотят лучшего и достигают этого методами, привычными для их среды, и не задумываются о том, что это травматично".

При этом кровавых моментов в шоу будет предостаточно. Создатели обещают, что по сравнению с некоторыми из них "Кровавая свадьба" похожа на прогулку в солнечный летний день.