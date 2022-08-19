Кого рассматривали на роль Ханны Монтаны

Любимая тема американских продюсеров — вспоминать, кто мог сыграть в том или ином фильме и кого рассматривали на громкую роль. На этот раз о кандидатах заговорили создатели сериала «Ханна Монтана», который когда-то прославил Майли Сайрус.

Фото: Кадр из сериала Кадр из сериала

Оказывается, она была далеко не единственной претенденткой на легендарную роль. Ее авторы рассматривали наряду с Тейлор Момсен (ее вы можете помнить по героине Дженни Хамфри в сериале «Сплетница») и Даниэллой Моне (она в России известна меньше, но мы могли видели ее в сериале «Победоносец»).