Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+27° в 
USD 59.13EUR 59.39
Войти в почту
3 часа назад

Майли Сайрус могло и не быть: кого рассматривали на роль Ханны Монтаны

Super.ru

Любимая тема американских продюсеров — вспоминать, кто мог сыграть в том или ином фильме и кого рассматривали на громкую роль. На этот раз о кандидатах заговорили создатели сериала «Ханна Монтана», который когда-то прославил Майли Сайрус.

Кого рассматривали на роль Ханны Монтаны
Фото: Кадр из сериалаКадр из сериала

Оказывается, она была далеко не единственной претенденткой на легендарную роль. Ее авторы рассматривали наряду с Тейлор Момсен (ее вы можете помнить по героине Дженни Хамфри в сериале «Сплетница») и Даниэллой Моне (она в России известна меньше, но мы могли видели ее в сериале «Победоносец»).

А теперь представьте, если бы все-таки на роль Ханны Монтаны утвердили не Сайрус. Как думаете, стала бы она мировой звездой?

Сериалы,Ханна Монтана,Сплетница,Майли Сайрус,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители