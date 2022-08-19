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1 час назад

Звезда “Реальных пацанов” Сергей Ершов раскрыл детали сюжета нового сезона

FBM.ru

Как стало известно ранее, новый сезон популярного сериала «Реальные пацаны» (12+) выйдет в эфир на канале ТНТ уже 29 августа. Зрители следующего сезона станут свидетелями интересного развития событий в жизни полюбившихся героев.

Звезда “Реальных пацанов” раскрыл детали нового сезона
Фото: FBM.ruFBM.ru

К примеру, главный герой Колян захочет попробовать себя в роли писателя и будет заниматься собственной автобиографией. Об этом пишет издание Teleprogramma.

Помимо этого, интересно будет наблюдать и за сюжетной линией Иваныча, одного из самых значимых персонажей. В частности, в новом сезоне проекта он решит попробовать занять место губернатора. Актёр Сергей Ершов, который исполняет его роль в сериале, по секрету поделился некоторыми детальными сведениями о том, каким зрители увидят новый сезон.

«Иваныч идет в политику, ему становится тесно в семье и бизнесе, он хочет работать на благо Пермского края и идет в губернаторы. Естественно, это происходит с разными перипетиями, с палками в колеса от Николая, но тем не менее — весело»,

— рассказал артист.

Сериалы,Сергей Ершов,
18+
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