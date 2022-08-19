Звезда “Реальных пацанов” раскрыл детали нового сезона

Как стало известно ранее, новый сезон популярного сериала «Реальные пацаны» (12+) выйдет в эфир на канале ТНТ уже 29 августа. Зрители следующего сезона станут свидетелями интересного развития событий в жизни полюбившихся героев.
К примеру, главный герой Колян захочет попробовать себя в роли писателя и будет заниматься собственной автобиографией. Об этом пишет издание Teleprogramma.
Помимо этого, интересно будет наблюдать и за сюжетной линией Иваныча, одного из самых значимых персонажей. В частности, в новом сезоне проекта он решит попробовать занять место губернатора. Актёр Сергей Ершов, который исполняет его роль в сериале, по секрету поделился некоторыми детальными сведениями о том, каким зрители увидят новый сезон.
«Иваныч идет в политику, ему становится тесно в семье и бизнесе, он хочет работать на благо Пермского края и идет в губернаторы. Естественно, это происходит с разными перипетиями, с палками в колеса от Николая, но тем не менее — весело»,
— рассказал артист.