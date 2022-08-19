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1 час назад

Сериал «Дом Дракона» недостаточно понравился критикам по сравнению с «Игрой престолов»

runews24.ru

Они поделились своими впечатлениями в сети. Большинство из них отметили, что сериал «Дом Дракона» менее самобытен и сильно привязан к своему предшественнику, «хотя должно быть наоборот».

Сериал «Дом Дракона» недостаточно понравился критикам
Фото: runews24runews24

По словам Даниэля Файнберга из The Hollywood Reporter, в первых шести сериях есть впечатляющие моменты, однако в сериале нет «собственного голоса».

Джон Ньюджент из Empire добавил, что приквелу «Игры престолов» есть, чем удивить, но ему предстоит «трудный путь», так как шоу не избежало «тени своего предшественника».

Хелен ОʼХаре из IGN понравился сериал, по её словам, «приятно вернуться в полный подлости Вестерос».

Даниэль ДʼАддарио из Variety сказал, что «Дом Дракона» можно похвалить за некоторые вещи, а Тельма Адамс из TheWrap отметила, что сериал её не впечатлил.

По её словам, в приквеле всё скучно, в нём только «неприятные люди, которые делают неприятные вещи друг другу».

«Приквел — это скорее „Мрачные тени“ с драконами, но не пылающий дом», – пояснила Тельма Адамс.

Напомним, что 22 августа «Дом Дракона» можно будет посмотреть в «Амедиатеке».

Сериалы,Мрачные тени,Игра престолов,
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