Сериал «Дом Дракона» недостаточно понравился критикам

Они поделились своими впечатлениями в сети. Большинство из них отметили, что сериал «Дом Дракона» менее самобытен и сильно привязан к своему предшественнику, «хотя должно быть наоборот».

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По словам Даниэля Файнберга из The Hollywood Reporter, в первых шести сериях есть впечатляющие моменты, однако в сериале нет «собственного голоса».

Джон Ньюджент из Empire добавил, что приквелу «Игры престолов» есть, чем удивить, но ему предстоит «трудный путь», так как шоу не избежало «тени своего предшественника».

Хелен ОʼХаре из IGN понравился сериал, по её словам, «приятно вернуться в полный подлости Вестерос».

Даниэль ДʼАддарио из Variety сказал, что «Дом Дракона» можно похвалить за некоторые вещи, а Тельма Адамс из TheWrap отметила, что сериал её не впечатлил.

По её словам, в приквеле всё скучно, в нём только «неприятные люди, которые делают неприятные вещи друг другу».

«Приквел — это скорее „Мрачные тени“ с драконами, но не пылающий дом», – пояснила Тельма Адамс.