«Дом дракона» против «Властелина колец»: какой сериал «победит»?

Создатели сериалов «Дом дракона» (HBO) и «Властелин колец: Кольца власти» (Amazon) сходятся в одном: ни один из них не хочет, чтобы их грядущую фэнтези-эпопею сравнивали с другой фэнтези-эпопеей, поскольку обе будут выходить на экраны одновременно.

Фото: Век Век

Создатель сериала «Кольца власти» Патрик Маккей недавно сказал на пресс-конференции: «Мы не думаем о сериале с точки зрения [его] жанра или других сериалов, которые будут выходить одновременно с ним». Однако, скорее всего, такая точка зрения будет проигнорирована. В ближайшие месяцы СМИ и фанаты будут активно сравнивать эти две дорогостоящие фэнтезийные драмы.

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Оба сериала уже давно находятся в разработке. Amazon объявил о дате премьеры, которая состоится 2 сентября, еще год назад. HBO объявил о дате выхода первой серии в марте. Премьера «Дома дракона» должна состояться 21 августа. Эпизоды обоих сериалов будут выходить еженедельно. Руководство HBO настаивает на том, что при выборе даты не руководствовалось конкурентными мотивами. «Хорошо, что в итоге мы опередили время на пару недель», - позже отметила глава HBO Кейси Блойс.

В преддверии премьеры можно предположить, что «Дом дракона» имеет преимущество в плане бренда и платформы, на которой он будет выходить. HBO на протяжении десяти лет выпускал «Игру престолов», которая пользовалась огромным успехом. Подписной лист канала заполнен поклонниками «Престолов». Amazon Prime еще предстоит продемонстрировать, насколько хорошим выйдет «Властелин колец» в телевизионном масштабе, причем компании придется с нуля привлекать к своему сервису фанатов Дж.Р.Р. Толкиена. По данным «компании по анализу контента» Diesel Labs, интерес аудитории к «Дому дракона» вдвое выше, чем к «кольцам власти» (хотя стоит отметить, что маркетинговый блиц Amazon еще не начался, а у HBO он идет полным ходом).

С другой стороны, пол миллиарда инвестиций Amazon в «Кольца власти» являются абсолютно беспрецедентным случаем, и хотя деньги не могут купить качество, они не помешают - особенно когда речь идет о создании обширного фэнтезийного мира с безупречной визуальной составляющей. Еще одним фактором в пользу Prime Video является то, что «Властелин колец» больше подходит для семейного просмотра, и это не стоит сбрасывать со счетов. Сериал «Мандалорец» от Disney+ стал блокбастером не потому, что привлек старых фанатов оригинальной трилогии, а потому, что увлек и их детей.

Стоит отметить и затянувшееся недовольство концовкой «Игры престолов», которое может повредить приквелу. С другой стороны, оригинальный сериал возмущал зрителей всевозможными творческими решениями его авторов на протяжении многих лет, однако его зрительская аудитория росла с каждым сезоном. Каждый, кто настолько увлечен «Игрой престолов», что был искренне расстроен их кульминацией, скорее всего, является достаточным поклонником мира Мартина для того, чтобы оценить «Дом дракона».

Огромные инвестиции Amazon в размере $465 млн на один сезон «Колец власти» ставят компанию в рисковую ситуацию. Набор хитов и популярных проектов у Prime Video не так велик, как у HBO. Другими словами: Amazon очень нужно, чтобы сериал «выстрелил».

Что касается HBO, то у компании больше популярного контента, на который можно «опереться», если «Дом дракона» стоимостью 200 миллионов долларов не станет хитом. Тем не менее для ее потокового сервиса HBO Max ставки не менее высоки. В разработке у компании находится не менее семи сериалов по вселенной «Престолов» - огромное количество проектов, которые, в удачном случае, превратят «Игру престолов» во франшизу, способную конкурировать с фильмами про супергероев.