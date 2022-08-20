История любви, которая не отпускает: «Бывших» ждет Happy end в кино

Противоречивая и захватывающая история отношений бывшей пациентки клиники реабилитации Яны и ее психолога-консультанта Ильи возвращается на экраны. В Москве стартовали съемки фильма «Бывшие. Happy end» — полнометражного продолжения суперуспешного оригинального сериала START «Бывшие». К главным ролям вернется полюбившийся поклонникам дуэт Любови Аксеновой и Дениса Шведова, а режиссером финала выступит Антон Мегердичев, знакомый зрителям по кинохитам «Движение вверх» и «Метро».

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Простившись с зависимостями, Яна и Илья пытаются жить нормальной жизнью. Но пока Илья занимается ремонтом в их небольшой квартире, продолжает работать психологом и прилежно ходить на групповую терапию, Яна не выдерживает и срывается. Как психолог Илья понимает, что построить отношения с бывшей пациенткой невозможно, но как любящий человек не может ее оставить и всеми силами пытается помочь. Яна же уверена, что решить все проблемы поможет наследство ее бывшего супруга. Чтобы получить часть денег, она соглашается на криминальную сделку. История пациентки и ее психолога, основанная на реальном опыте работы сценаристов проекта в реабилитационных клиниках Москвы, стала одним из первых и самых успешных оригинальных сериалов START. Премьера состоялась в феврале 2018 года, заключительная серия третьего сезона вышла в марте 2021 года. На данный момент в онлайн-кинотеатре START, не считая показов на телевидении (Первый канал и ТНТ) и на других онлайн-платформах, сериал посмотрело 2,6 млн домохозяйств. Франшиза остается популярной и неизменно входит в топ-10 проектов на START. История бывших зависимых также вошла в десятку лучших российских сериалов разных лет по версии журнала Forbes.

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«Бывшие — сериал, во многом благодаря которому START — это START! Это не только один из тех проектов, которые обозначили планку качества для контента в онлайн-кинотеатре, но и история, которая помогла бизнесу стать успешным. Благодаря аудитории, посмотревшей этот сериал, смогли появиться на свет новые проекты, многие из которых стали хитами, — рассказал автор идеи “Бывших”, генеральный продюсер проекта и сооснователь онлайн-кинотеатра START Алексей Троцюк. — А полнометражный фильм в кинопрокате в качестве финала — это не только способ закончить историю красиво — это приглашение для всех поклонников познакомиться лично, побывать на “групповой терапии” киносеанса и выйти из зала с чем-то новым, большим и светлым внутри. И конечно, мы хотим поддержать кинотеатры, наших старших офлайн-братьев, качественным российским контентом, у которого уже есть своя хорошая фан-база».

Алексей Троцюк также рассказал, что кинофинал собрал уникальную команду. За сценарий по-прежнему отвечают Эльдар Великорецкий, Руслан Дощанов и Екатерина Суровцева, а режиссерское кресло занял Антон Мегердичев. «У “Бывших” есть серьезная и заслуженная история успеха. Прежде всего потому, что эта история написана и снята людьми, которые знали, о чем они говорят и полностью понимали своих героев. Авторам удалось показать, как люди бывают зависимы друг от друга и от тех вещей, которые их соблазняют. Моя задача заключается в том, чтобы перенести историю на широкий экран, сохраняя ту стилистику и драйв, которые были достигнуты предыдущими художниками, и внести новое звучание», — поделился Антон Мегердичев.

Исполнительница роли Яны Любовь Аксенова призналась, что с нетерпением ждет встречи со своей героиней на большом экране.

«Крайне люблю этого персонажа, она всегда в моем сердце, –– делится актриса. –– Насколько знаю, сценарий фильма дался авторам непросто, но в результате появился тот верный градус эмоций и безбашенных ситуаций, который отличает “Бывших” от остальных проектов. В моем близком окружении люди с удовольствием раз в год пересматривают наш сериал — ведь в “Бывших” сложилось главное: крепкая история человеческих взаимоотношений, юмор и ракурс повествования. А предстоящий фильм вновь встряхнет героев и зрителей».

Денис Шведов, исполнивший роль Ильи, рассказал, что принимал активное участие в подготовке к фильму: «“Бывшие” –– это история, которая повлияла на многих зрителей и останется с нами на всю жизнь. Поэтому в фильме хотелось быть максимально подробными, но, в то же время, уместить сюжет в цельную полнометражную картину. Мы много спорили, обсуждали и искали эффектные повороты, которые удивят и поклонников сериала, и тех зрителей, которые еще не знакомы с Яной и Ильей».