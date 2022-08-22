Джордж Мартин выступал за продление «Игры Престолов»

«Я выступал за то, что [в сериале] должно быть как минимум 10 сезонов, а может быть и 12, и 13 [сезонов]», — заявил писатель, добавив, что практически не участвовал в работе над последними сезонами. Единственным его вкладом было «создание вселенной, истории и всех персонажей».