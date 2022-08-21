Вышел тизер сериала с The Weeknd и дочкой Джонни Деппа

Канал HBO выпустил второй тизер сериала «Кумир», который придумали певец The Weeknd и автор «Эйфории» Сэм Левинсон.
Сюжет шоу про закулисье музыкальной индустрии будет вращаться вокруг духовного лидера современного культа, который вступает в сложные отношения с восходящей поп-звездой.
Главные роли в «Кумире» исполняют сам The Weeknd, Лили-Роуз Депп (дочь Джонни Деппа и Ванессы Паради), также в проекте снялись музыкант Мозес Самни и хоррормейкер Элай Рот.
Сериал должен выйти в эфир до конца 2022 года.