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1 час назад

Вышел тизер сериала "Кумир" с рэпером The Weeknd и дочкой Джонни Деппа

Газета.Ru

Канал HBO выпустил второй тизер сериала «Кумир», который придумали певец The Weeknd и автор «Эйфории» Сэм Левинсон.

Вышел тизер сериала с The Weeknd и дочкой Джонни Деппа
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Сюжет шоу про закулисье музыкальной индустрии будет вращаться вокруг духовного лидера современного культа, который вступает в сложные отношения с восходящей поп-звездой.

Главные роли в «Кумире» исполняют сам The Weeknd, Лили-Роуз Депп (дочь Джонни Деппа и Ванессы Паради), также в проекте снялись музыкант Мозес Самни и хоррормейкер Элай Рот.

Сериал должен выйти в эфир до конца 2022 года.

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