На HBO прошла главная премьера канала за последние три года — вышла первая серия «Дома дракона», приквела «Игры престолов» про междоусобицу дома Таргариенов.

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События разворачиваются примерно за 170 лет до начала «Игры престолов», а перед нами эпоха властвования Таргариенов на Железном троне. Однако внутри семьи все не так просто, что в конечном итоге выльется в полномасштабную гражданскую войну с убийствами тысяч мирных жителей — и драконы сыграют в этом не последнюю роль.