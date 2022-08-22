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4 часа назад

Вышла первая серия «Дома дракона»

Чемпионат.comиещё 1

На HBO прошла главная премьера канала за последние три года — вышла первая серия «Дома дракона», приквела «Игры престолов» про междоусобицу дома Таргариенов.

Вышла первая серия «Дома дракона»
Фото:  Чемпионат.com Чемпионат.com

События разворачиваются примерно за 170 лет до начала «Игры престолов», а перед нами эпоха властвования Таргариенов на Железном троне. Однако внутри семьи все не так просто, что в конечном итоге выльется в полномасштабную гражданскую войну с убийствами тысяч мирных жителей — и драконы сыграют в этом не последнюю роль.

Всего в первом сезоне будет десять эпизодов, но это лишь начало истории. Хоть официально сериал ещё не продлили на второй сезон, но журналисты уже сообщают, что работы над ним стартовали примерно три месяца назад, в мае. Съёмки вроде как запланирован на зиму.

Сериалы,Игра престолов,
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