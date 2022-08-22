В России снимают сериал о преступлениях скопинского маньяка

Виктор Мохов держал в подземном бункере у своего дома в Скопине двух девушек – он заманил их туда в 2000 году. Тогда одной из них, Екатерине, было всего 14 лет, второй, Елена, 17. Девушки провели в заточении почти четыре года. Мохов насиловал пленниц, одна из них несколько раз беременела от него – детей скопинский маньяк уносил и подкидывал в подъезды многоквартирных домов.