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2 часа назад

В России снимают сериал о преступлениях скопинского маньяка

62info.ru

Виктор Мохов держал в подземном бункере у своего дома в Скопине двух девушек – он заманил их туда в 2000 году. Тогда одной из них, Екатерине, было всего 14 лет, второй, Елена, 17. Девушки провели в заточении почти четыре года. Мохов насиловал пленниц, одна из них несколько раз беременела от него – детей скопинский маньяк уносил и подкидывал в подъезды многоквартирных домов.

В России снимают сериал о преступлениях скопинского маньяка
Фото: 62info.ru62info.ru

Девушек удалось спасти благодаря когда Мохов захотел получить ещё одну пленницу – одна из пленниц должна была помогать ему, но вместо этого она смогла передать записку потенциальной жертве.

Позже Екатерина Мартынова написала книгу о тех страшных годах в бункере – «Исповедь узницы подземелья». Она и стала основой сценария сериала «Несломленная». Режиссером ленты стал Сарик Андреасян. Роли пленниц Мохова исполнят Татьяна Сабинова и Екатерина Чаннова.

Сериалы,Несломленный,Виктор Мохов,Екатерина Мартынова,Сарик Андреасян,
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