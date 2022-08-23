Джордж Мартин хотел снять больше сезонов «Игры престолов»

Писатель Джордж Мартин в интервью The Wall Street Journal сообщил, что он хотел снять больше сезонов «Игры престолов».

Фото: Свободная пресса Свободная пресса

«Я говорил, что должно быть как минимум 10 сезонов, а может, 12 или 13»,

— утверждает автор.

Однако, по его словам, у него не было особого права голоса при работе над финальной частью культового сериала, ведь события, представленные в ней, выходили за границы сюжетной линии в изданных книгах Мартина.

При этом писатель подчеркнул, что у него было больше влияния, когда снимался приквел «Игры престолов» — «Дом дракона». Премьера приквела состоялась накануне, пишет РИА «Новости».