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1 час назад

Джордж Мартин хотел снять больше сезонов «Игры престолов», но ему не разрешили

Свободная прессаиещё 2

Писатель Джордж Мартин в интервью The Wall Street Journal сообщил, что он хотел снять больше сезонов «Игры престолов».

Джордж Мартин хотел снять больше сезонов «Игры престолов»
Фото: Свободная прессаСвободная пресса

«Я говорил, что должно быть как минимум 10 сезонов, а может, 12 или 13»,

— утверждает автор.

Однако, по его словам, у него не было особого права голоса при работе над финальной частью культового сериала, ведь события, представленные в ней, выходили за границы сюжетной линии в изданных книгах Мартина.

При этом писатель подчеркнул, что у него было больше влияния, когда снимался приквел «Игры престолов» — «Дом дракона». Премьера приквела состоялась накануне, пишет РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что Джорджа Мартина отстранили от работы над финалом «Игры престолов».

Сериалы,Игра престолов,Джордж Мартин,
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