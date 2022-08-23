HBO потратил более $100 млн на продвижение «Дома дракона»

Судя по последней публичной информации, HBO делает очень большую ставку на свой спин-офф сериала «Игра престолов» — «Дом дракона». Недавно сообщалось, что для подготовки к премьере телеканал потратил на маркетинг более $100 млн, что сделало его крупнейшей рекламной кампанией за всю историю. В аналитической записке говорится, что до премьеры сериала такое промо уже принесло свои плоды, поскольку «охватило почти 130 миллионов человек только в США». А это почти половина населения страны. Кстати, сами съёмки обошлись разработчикам по $20 млн за серию, что составляет $200 млн на первый сезон.
Исполнительный директор HBO Originals Пиа Барлоу рассказала, что промо-кампания «Дома дракона» действительно направлена на то, чтобы распространить широкую осведомлённость и интерес в течение всего лета, но также и на то, чтобы убедиться, что «мы сигнализируем как существующим фанатам, так и новым зрителям, что это новая история миров “Игры престолов”, которая выходит на HBO Max». Целевой аудиторией рекламной компании названы зрители от 18 до 54 лет.
Действие нового сериала разворачивается за два столетия до событий «Игры престолов» во время гражданской войны в Вестеросе в результате борьбы двух ветвей рода Таргариенов за власть. Первый эпизод «Дома дракона» уже официально доступен подписчикам канала. Зрители уже обсуждают отсутствие ярких персонажей, за что они так полюбили оригинальную «Игру престолов» с её почти 60 премиями «Эмми». Оправдает ли масштабный маркетинг HBO затраты на себя, мы узнаем уже до нового года.