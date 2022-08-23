HBO потратил более $100 млн на продвижение «Дома дракона»

Судя по последней публичной информации, HBO делает очень большую ставку на свой спин-офф сериала «Игра престолов» — «Дом дракона». Недавно сообщалось, что для подготовки к премьере телеканал потратил на маркетинг более $100 млн, что сделало его крупнейшей рекламной кампанией за всю историю. В аналитической записке говорится, что до премьеры сериала такое промо уже принесло свои плоды, поскольку «охватило почти 130 миллионов человек только в США». А это почти половина населения страны. Кстати, сами съёмки обошлись разработчикам по $20 млн за серию, что составляет $200 млн на первый сезон.

Фото: Mainstyle Mainstyle

Исполнительный директор HBO Originals Пиа Барлоу рассказала, что промо-кампания «Дома дракона» действительно направлена на то, чтобы распространить широкую осведомлённость и интерес в течение всего лета, но также и на то, чтобы убедиться, что «мы сигнализируем как существующим фанатам, так и новым зрителям, что это новая история миров “Игры престолов”, которая выходит на HBO Max». Целевой аудиторией рекламной компании названы зрители от 18 до 54 лет.