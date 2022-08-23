Премьера «Дома дракона» — самая крупная в истории HBO

HBO объявила, что первую серию «Дома дракона» только в США посмотрели почти 10 млн домохозяйств (9,986 млн). Это абсолютный рекорд для нового сериала канала и лучший показатель для сериалов в 2022 году.

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Для сравнения финал «Игры престолов» посмотрели 13,7 млн просмотров, добив до 19 млн просмотров с дополнительными эфирами и премьерами в цифровых кинотеатрах. По словам HBO, аккурат к премьере «Дома дракона» интерес к новому шоу резко вырос.

Было замечательно увидеть миллионы вернувшихся фанатов «Игры престолов», что вернулись в Вестерос прошлой ночью.

Впрочем, аналитики сейчас размышляют, сможет ли HBO удержать интерес зрителей. Ситуация на рынке за три года значительно поменялась, поэтому многие могут просто «отвалиться».