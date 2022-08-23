Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+21° в 
USD 59.74EUR 59.53
Войти в почту
2 часа назад

Российские сериалы, которые пробудят в вас ностальгию

Мария Каткова

Большинство популярных современных сериалов рассказывают про современные реалии или содержат в себе фантастические сюжеты и предположения о том, каким будет наше будущее. Однако существует масса людей, которые хотят поностальгировать о своей молодости, которая пришлась на существование СССР. Сегодня снимают сериалы лишь о знаковых событиях в Советском Союзе, из самых популярных можно вспомнить «Чернобыль» и «Нулевой пациент». В связи с этих «Рамблер» публикует подборку современных сериалов, рассказывающих про быт в СССР.

Российские сериалы, которые пробудят в вас ностальгию
Фото: Кадр из сериала «Фарца»Кадр из сериала «Фарца»

«Фарца» (2015)

Кадр из сериала «Фарца»

Сюжет сериала разворачивается в 60-х годах прошлого века. Главные герои — четыре давних друга, которые никогда не оставляют друг друга в беде. Один из них проигрывает в карты бандитам крупную сумму денег и вынужден срочно искать средства на то, чтобы отдать долг. Три других друга приходят к нему на помощь и становятся фарцовщиками. Теперь их ждет знакомство с нелегальным бизнесом, распространенным в Советском Союзе. Молодые люди должны понять, что для них важнее — деньги или благородство, а также им придется оценить, как далеко они готовы зайти.

В главных ролях: Александр Петров, Филипп Горенштейн, Максим Емельянов и Алексей Веселкин-младший.

«Восьмидесятые» (2011)

Кадр из сериала «Восьмидесятые»

По названию сериала, можно понять, о чем рассказывает сюжет сериала. Его главный герой — студент Миша, который живет со своей семьей в обычной хрущевке. Он рассказывает о своей жизни во времена СССР. Все происходит на фоне исторических событий, которые повлияли не только на общество в целом, но и на жизнь обычных людей. Здесь есть видеосалоны, квартирники, дома культуры и все, что напомнит вам о жизни молодежи в восьмидесятых годах прошлого века. Не обошлось все и без запутанной истории любви.

В главных ролях: Александр Якин, Мария Аронова, Александр Половцев, Леонид Громов и другие.

«Гостиница “Россия”» (2017)

Кадр из сериала «Гостиница “Россия”»

Этот сериал не расскажет вам про быт советских людей, но поможет узнать больше о том, что происходила за закрытыми дверьми популярной гостиницы, где останавливались иностранцы и высокопоставленные чиновники. Главная героиня работает в организационном отделе гостиницы, которая находилась в самом центре столицы. Она должна делать так, чтобы все гости были удовлетворены пребыванием здесь. Однако ее работа усложняется тем, что здесь решаются довольно важные вопросы, а коллеги главной героини метят на ее место и хотят ей насолить.

Главную роль сыграла Екатерина Вилкова, в ролях: Иван Босильчич, Павел Трубинер, Людмила Дребнёва, Данила Дунаев и другие.

Сериалы,Чернобыль,Максим Емельянов,Александр Якин,Людмила Дребнева,Филипп Горенштейн,Александр Половцев,Леонид Громов,Павел Трубинер,Александр Петров,Мария Аронова,Данила Дунаев,Екатерина Вилкова,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители