Российские сериалы, которые пробудят в вас ностальгию

Большинство популярных современных сериалов рассказывают про современные реалии или содержат в себе фантастические сюжеты и предположения о том, каким будет наше будущее. Однако существует масса людей, которые хотят поностальгировать о своей молодости, которая пришлась на существование СССР. Сегодня снимают сериалы лишь о знаковых событиях в Советском Союзе, из самых популярных можно вспомнить «Чернобыль» и «Нулевой пациент». В связи с этих «Рамблер» публикует подборку современных сериалов, рассказывающих про быт в СССР.

Фото: Кадр из сериала «Фарца» Кадр из сериала «Фарца»

«Фарца» (2015)

Кадр из сериала «Фарца»

Сюжет сериала разворачивается в 60-х годах прошлого века. Главные герои — четыре давних друга, которые никогда не оставляют друг друга в беде. Один из них проигрывает в карты бандитам крупную сумму денег и вынужден срочно искать средства на то, чтобы отдать долг. Три других друга приходят к нему на помощь и становятся фарцовщиками. Теперь их ждет знакомство с нелегальным бизнесом, распространенным в Советском Союзе. Молодые люди должны понять, что для них важнее — деньги или благородство, а также им придется оценить, как далеко они готовы зайти.

«Восьмидесятые» (2011)

Кадр из сериала «Восьмидесятые»

По названию сериала, можно понять, о чем рассказывает сюжет сериала. Его главный герой — студент Миша, который живет со своей семьей в обычной хрущевке. Он рассказывает о своей жизни во времена СССР. Все происходит на фоне исторических событий, которые повлияли не только на общество в целом, но и на жизнь обычных людей. Здесь есть видеосалоны, квартирники, дома культуры и все, что напомнит вам о жизни молодежи в восьмидесятых годах прошлого века. Не обошлось все и без запутанной истории любви.

«Гостиница “Россия”» (2017)

Кадр из сериала «Гостиница “Россия”»