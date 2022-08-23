Российские сериалы, которые пробудят в вас ностальгию

Большинство популярных современных сериалов рассказывают про современные реалии или содержат в себе фантастические сюжеты и предположения о том, каким будет наше будущее. Однако существует масса людей, которые хотят поностальгировать о своей молодости, которая пришлась на существование СССР. Сегодня снимают сериалы лишь о знаковых событиях в Советском Союзе, из самых популярных можно вспомнить «Чернобыль» и «Нулевой пациент». В связи с этих «Рамблер» публикует подборку современных сериалов, рассказывающих про быт в СССР.
Сюжет сериала разворачивается в 60-х годах прошлого века. Главные герои — четыре давних друга, которые никогда не оставляют друг друга в беде. Один из них проигрывает в карты бандитам крупную сумму денег и вынужден срочно искать средства на то, чтобы отдать долг. Три других друга приходят к нему на помощь и становятся фарцовщиками. Теперь их ждет знакомство с нелегальным бизнесом, распространенным в Советском Союзе. Молодые люди должны понять, что для них важнее — деньги или благородство, а также им придется оценить, как далеко они готовы зайти.
В главных ролях: Александр Петров, Филипп Горенштейн, Максим Емельянов и Алексей Веселкин-младший.
По названию сериала, можно понять, о чем рассказывает сюжет сериала. Его главный герой — студент Миша, который живет со своей семьей в обычной хрущевке. Он рассказывает о своей жизни во времена СССР. Все происходит на фоне исторических событий, которые повлияли не только на общество в целом, но и на жизнь обычных людей. Здесь есть видеосалоны, квартирники, дома культуры и все, что напомнит вам о жизни молодежи в восьмидесятых годах прошлого века. Не обошлось все и без запутанной истории любви.
В главных ролях: Александр Якин, Мария Аронова, Александр Половцев, Леонид Громов и другие.
Этот сериал не расскажет вам про быт советских людей, но поможет узнать больше о том, что происходила за закрытыми дверьми популярной гостиницы, где останавливались иностранцы и высокопоставленные чиновники. Главная героиня работает в организационном отделе гостиницы, которая находилась в самом центре столицы. Она должна делать так, чтобы все гости были удовлетворены пребыванием здесь. Однако ее работа усложняется тем, что здесь решаются довольно важные вопросы, а коллеги главной героини метят на ее место и хотят ей насолить.
Главную роль сыграла Екатерина Вилкова, в ролях: Иван Босильчич, Павел Трубинер, Людмила Дребнёва, Данила Дунаев и другие.