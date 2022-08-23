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1 час назад

Детективные сериалы, которые можно посмотреть за один вечер

Мира Маркина

Для тех, кто не хочет ввязываться в интриги и расследования, растянутые на несколько сезонов, «Рамблер» собрал мини-сериалы, которые можно посмотреть за один вечер.

Детективные сериалы, которые можно посмотреть за один вечер
Фото: Кадр из сериала "Отыграть назад"Кадр из сериала "Отыграть назад"

«Отыграть назад»

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Николь Кидман и Хью Грант в драме о скелетах в шкафу, которая рассказывает об успешном терапевте из Нью-Йорка Грейс. У нее все хорошо: любящий муж, прекрасный сын и богатая жизнь. Однако внезапно пропадает ее супруг, а сказочная жизнь оборачивается чередой неприятных откровений и PR-скандалом.

Кадр из сериала "Отыграть назад"

«Яблочный двор»

Ивонн Кармайкл — порядочная замужняя женщина, мать двоих детей, которая занимается наукой. Ее спокойная жизнь превращается в хаос после знакомства с очаровательным незнакомцем Марком Костли. Между Ивонн и красавцем из Вестминстера начинается бурный роман, который ставит под угрозу карьеру и семейную жизнь женщины.

Кадр из сериала "Яблочный двор"

«Алиенист»

В 1896 году Нью-Йорк потрясает серия жестоких убийств. В городских трущобах убивают детей. Расследование ведет яркая команда: будущий президент, а пока комиссар полиции Теодор Рузвельт, выдающийся психолог-алиенист (изучает умственные патологии) Ласло Крайцлер, репортер уголовной хроники Джон Скайлер Мур и первая женщина-полицейский Сара Говард.

Кадр из сериала "Алиенист"

«Каштановый человечек»

На месте страшного убийства находят куколку из каштанов, и по этой жутковатой улике два детектива пытаются разыскать преступника, причастного к пропаже ребенка политика. Параллельно сыщики пытаются разобраться с собственными проблемами в личной жизни. Кстати, мини-сериал снят по мотивам одноименного бестселлера Сорена Свейструпа.

Кадр из сериала "Каштановый человечек"

«Острые предметы»

Психологическая драма с элементами детектива Жана-Марка Валле по мотивам одноименного романа Гиллиан Флинн – автора «Исчезнувшей». В центре сюжета – не особо удачливый репортер Камилла Прикер, отправившаяся корреспондентом в маленький город, в котором она родилась и выросла, чтобы осветить загадочные преступления. Главную роль в мини-сериале сыграла Эми Адамс.

Кадр из сериала "Острые предметы"
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