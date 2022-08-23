Детективные сериалы, которые можно посмотреть за один вечер

Для тех, кто не хочет ввязываться в интриги и расследования, растянутые на несколько сезонов, «Рамблер» собрал мини-сериалы, которые можно посмотреть за один вечер.

Фото: Кадр из сериала "Отыграть назад" Кадр из сериала "Отыграть назад"

«Отыграть назад»

Видео дня

Николь Кидман и Хью Грант в драме о скелетах в шкафу, которая рассказывает об успешном терапевте из Нью-Йорка Грейс. У нее все хорошо: любящий муж, прекрасный сын и богатая жизнь. Однако внезапно пропадает ее супруг, а сказочная жизнь оборачивается чередой неприятных откровений и PR-скандалом.

Кадр из сериала "Отыграть назад"

«Яблочный двор»

Ивонн Кармайкл — порядочная замужняя женщина, мать двоих детей, которая занимается наукой. Ее спокойная жизнь превращается в хаос после знакомства с очаровательным незнакомцем Марком Костли. Между Ивонн и красавцем из Вестминстера начинается бурный роман, который ставит под угрозу карьеру и семейную жизнь женщины.

«Алиенист»

В 1896 году Нью-Йорк потрясает серия жестоких убийств. В городских трущобах убивают детей. Расследование ведет яркая команда: будущий президент, а пока комиссар полиции Теодор Рузвельт, выдающийся психолог-алиенист (изучает умственные патологии) Ласло Крайцлер, репортер уголовной хроники Джон Скайлер Мур и первая женщина-полицейский Сара Говард.

Кадр из сериала "Алиенист"

«Каштановый человечек»

На месте страшного убийства находят куколку из каштанов, и по этой жутковатой улике два детектива пытаются разыскать преступника, причастного к пропаже ребенка политика. Параллельно сыщики пытаются разобраться с собственными проблемами в личной жизни. Кстати, мини-сериал снят по мотивам одноименного бестселлера Сорена Свейструпа.

Кадр из сериала "Каштановый человечек"

«Острые предметы»