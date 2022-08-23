Кавээнщики сняли сериал об интернет-мошенниках

Участники движения «КВН Республики Бурятия» сняли микросериал о том, как не стать жертвой интернет-мошенников. Первая серия опубликована на YouTube-канале «КВН юмор и экология Бурятии».

Фото: Лента.ру Лента.ру

В сериале бурятские кавээнщики рассказывают о том, как не стать жертвой телефонных и интернет-мошенников, а также как не попасться на другие схемы обмана.

«Советы по кибербезопасности раздает народный герой Будамшуу. Осовремененный герой старинных бурятских сказок предупредит жителей Бурятии от возможного мошенничества», — говорится в описании к ролику.

Отмечается, что всего снято 8 серий. Авторами сценария выступили Аюур Бат и Чингис Болотов, а роли исполнили бурятские кавээнщики. Уточняется, что список самых частых методов обмана участники проекта составили совместно с сотрудниками МВД.