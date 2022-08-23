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1 час назад

Кавээнщики сняли сериал об интернет-мошенниках

Lenta.ru

Участники движения «КВН Республики Бурятия» сняли микросериал о том, как не стать жертвой интернет-мошенников. Первая серия опубликована на YouTube-канале «КВН юмор и экология Бурятии».

Кавээнщики сняли сериал об интернет-мошенниках
Фото: Лента.руЛента.ру

В сериале бурятские кавээнщики рассказывают о том, как не стать жертвой телефонных и интернет-мошенников, а также как не попасться на другие схемы обмана.

«Советы по кибербезопасности раздает народный герой Будамшуу. Осовремененный герой старинных бурятских сказок предупредит жителей Бурятии от возможного мошенничества», — говорится в описании к ролику.

Отмечается, что всего снято 8 серий. Авторами сценария выступили Аюур Бат и Чингис Болотов, а роли исполнили бурятские кавээнщики. Уточняется, что список самых частых методов обмана участники проекта составили совместно с сотрудниками МВД.

В январе в Бурятии умер участник Высшей лиги КВН и редактор «Клуба веселых и находчивых» Булат Будацыренов. Он был чемпионом Бурятии в 2012 году, вице-чемпионом лиги КВН «Азия» в Красноярске, чемпионом Премьер-лиги КВН.

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