Disney снимет сериал про Кинг-Конга

Компания Disney начала работу над сериалом про Кинг-Конга. Об этом сообщает издание Deadline.

Как пишет СМИ, действие сериала будет происходить в наши дни, а сюжет рассказывать историю происхождения Кинг-Конга и таинственного острова Конга.

Сценарий сериала написала Стефани Фолсом, а за производство будет отвечать студи Atomic Monster режиссера Джеймса Вана, который известен по франшизам фильмов «Пила», «Астрал» и «Заклятие».

На 15 марта 2024 года также запланирован выход сиквела фильма «Годзилла против Конга» студии Legenday.