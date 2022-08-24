Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+21° в 
USD 59.90EUR 59.33
Войти в почту
2 часа назад

Disney снимет сериал про Кинг-Конга

Анна Шутова

Компания Disney начала работу над сериалом про Кинг-Конга. Об этом сообщает издание Deadline.

Как пишет СМИ, действие сериала будет происходить в наши дни, а сюжет рассказывать историю происхождения Кинг-Конга и таинственного острова Конга.

Сценарий сериала написала Стефани Фолсом, а за производство будет отвечать студи Atomic Monster режиссера Джеймса Вана, который известен по франшизам фильмов «Пила», «Астрал» и «Заклятие».

На 15 марта 2024 года также запланирован выход сиквела фильма «Годзилла против Конга» студии Legenday.

Ранее стало известно, что "Человек-паук" отказался от интима ради роли священника.

Сериалы,Видео,Пил,Астрал,Заклятие,Человек-Паук,Джеймс Ван,Walt Disney,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители