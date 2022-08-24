Чем новый трейлер «Колец власти» возмутил фанатов

Обсуждения первой серии «Дома Дракона» еще не утихли, а на подходе премьера еще одного потенциального хита — приквела «Властелина колец». Чем планируют удивить создатели проекта и за что сериал уже критикуют, читайте в материале «Рамблера».

Фото: Кадр из сериала "Кольцо власти" Кадр из сериала "Кольцо власти"

За десять дней до премьеры (она состоится 2 сентября) «Колец власти» вышел полноценный трейлер сериала, который идет практически три минуты. Однако фанаты оригинальной трилогии остались недовольны роликом. В комментариях они писали, что «Властелин колец», который вышел больше 20 лет назад, выглядит гораздо зрелищнее, чем шоу 2022 года, мол, напичкали проект дешевой графикой и слабенькими спецэффектами и теперь еще ждут оваций.

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Другие пользователи припомнили Amazon выбор шоураннеров: ими стали дебютанты Патрик МакКей и Джон Д. Пэйн, уже работавшие вместе над триквелом «Стартрека» даже без упоминания в титрах. Это решение до сих пор вызывает недоумение у зрителей, которые считают. что при таком бюджете компания могла найти кого-нибудь и поопытнее.

Вызывает вопросы у пользователей и каст проекта: так, некоторые поклонники «Властелина колец» выразили недовольство тем, что в сериале снялись чернокожие актеры, которым, по их мнению, не место в этой вселенной.

Напомним, действие в сериале «Кольца власти» разворачивается за несколько тысяч лет до событий трилогии Питера Джексона, а в основу шоу легли «Приложения» Дж. Р. Р. Толкина – хроника создания и развития мира и генеалогия героев.

По словам авторов проекта, сначала во вселенной «Властелина колец» была Первая эпоха со столетними войнами, когда эльфы сражались с Мелькором, первым Темным лордом, Третья эпоха была показана как раз в полнометражных фильмах, а «Кольца власти» охватят период Второй эпохи, когда восстал Саурон, ученик Мелькора, пало королевство людей Нуменор и были созданы Кольца власти.

Большая часть шоу была снята в Новой Зеландии – там же, где в свое время развернулись съемки трилогии «Властелин колец».