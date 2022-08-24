В Красноярске снимут несколько серий для сериала «Первый отдел»

В сентябре в Красноярске начнутся съёмки нескольких серий для сериала «Первый отдел», пишут на сайте правительства Красноярского края.

Фото: sibnovosti.ru sibnovosti.ru

Съёмки будет вести кинокомпания «Сибирь Триикс Медиа». Отметим, что она открывается в Красноярске. А в «Енисей кино» будет создана база с техническим оснащением.

— Рассматривается создание полноценного сценария по типу «Красного Яра». Это будет полноценный большой проект для федеральных каналов. В съёмках будут участвовать и жители Красноярского края,

— отметил Игорь Копылов, креативный продюсер кинокомпании «Триикс Медиа» и режиссёр.

Кстати, «Триикс Медиа» организовала бесплатное обучение на базе Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения, а практику красноярские студенты пройдут на съёмочных площадках кинокомпании. 14 человек уже отправились на учёбу.