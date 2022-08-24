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46 минут назад

Звезда «Склифосовского» раскрыл причину ухода из сериала

Мира Маркина

Актер Дмитрий Миллер, известный по сериалу "Склифосовский", рассказал, почему покинул проект. Об этом сообщает издание "МК в Питере".

Звезда «Склифосовского» раскрыл причину ухода из сериала
Фото: Кадр из сериала "Склифософский"Кадр из сериала "Склифософский"

По словам артиста, он прекратил сниматься в сериале не по совей воле, а по желанию продюсеров, которые захотели обновить актерский состав и привлечь новую аудиторию.

"Проекту нужна новая кровь, новые персонажи, так что команду нужно время от времени обновлять", — сказал Дмитрий Миллер.

Как признался актер, он рад, что принимал участие в съемках с самого начала проекта, и считает, что "Склифосовский" - очень успешный сериал. Дмитрий Миллер добавил, что у него всегда есть возможность вернуться, и он не забывает об этом времени работы.

Ранее была названа причина ухода Нагиева из "Голоса".

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