Звезда «Склифосовского» раскрыл причину ухода из сериала

По словам артиста, он прекратил сниматься в сериале не по совей воле, а по желанию продюсеров, которые захотели обновить актерский состав и привлечь новую аудиторию.

"Проекту нужна новая кровь, новые персонажи, так что команду нужно время от времени обновлять", — сказал Дмитрий Миллер.

Как признался актер, он рад, что принимал участие в съемках с самого начала проекта, и считает, что "Склифосовский" - очень успешный сериал. Дмитрий Миллер добавил, что у него всегда есть возможность вернуться, и он не забывает об этом времени работы.