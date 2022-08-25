«Реальные пацаны»: челябинцы приняли участие в съемках сериала

«Мы решили подключить к съемкам самих зрителей, потому что этот сериал для них и про них. «Реальные пацаны» вышли из народа и остаются с народом. Конечно, мы могли пригласить профессиональных актеров, но решили в пользу обычных людей, чтобы все было, по правде. Для нас, авторов проекта, который идет уже 12 лет, это было важно. Мы услышали отзывы и честно, ими довольны. На наш призыв города очень быстро отреагировали и нам прислали много смешного материала. Жаль не смогли поставить все отзывы ввиду ограничения по времени, но хотим сказать всем огромное спасибо!» – подчеркнул креативный продюсер сериала «Реальные пацаны» Александр Синегузов.