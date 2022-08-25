Звезда «Эйфории» покидает сериал

Звезда «Эйфории» Барби Феррейра объявила, что покидает сериал. Она не вернется к роли в третьем сезоне. Актриса попрощалась со своей героиней Кэт в Инстаграме (запрещен в РФ), но причины увольнения не раскрыла. «После четырех лет работы над воплощением самого особенного и загадочного персонажа Кэт я вынуждена попрощаться со слезами на глазах, — написала актриса. — Я надеюсь, что многие из вас, как и я, смогли увидеть в ней себя. Я вложила в этот образ всю свою душу и любовь, и я надеюсь, что вы, ребята, это почувствовали. Люблю тебя, Кэтрин Эрнандес».
Напомним, ранее ходили слухи о том, что на съемочной площадке все не слишком гладко. В частности, говорили о якобы напряженных отношениях Барби Феррейры и создателя сериала Сэма Левинсона. В кинокругах даже говорили, что Феррейра уходит из проекта. Но тогда сам же Сэм Левинсон опроверг эти слухи в интервью изданию Insider. И вот теперь пожалуйста. Совпадение? Или дыма без огня не бывает? Кто знает. Что ж, желаем Барби успехов в новых проектах — не менее успешных (или даже более), чем нашумевшая «Эйфория».