Звезда «Эйфории» покидает сериал

Звезда «Эйфории» Барби Феррейра объявила, что покидает сериал. Она не вернется к роли в третьем сезоне. Актриса попрощалась со своей героиней Кэт в Инстаграме (запрещен в РФ), но причины увольнения не раскрыла. «После четырех лет работы над воплощением самого особенного и загадочного персонажа Кэт я вынуждена попрощаться со слезами на глазах, — написала актриса. — Я надеюсь, что многие из вас, как и я, смогли увидеть в ней себя. Я вложила в этот образ всю свою душу и любовь, и я надеюсь, что вы, ребята, это почувствовали. Люблю тебя, Кэтрин Эрнандес».