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1 час назад

Юэн Макгрегор сыграет русского аристократа в сериале «Джентльмен в Москве»

Слово и Дело

Актер Юэн Макгрегор исполнит главную роль в телевизионной адаптации бестселлера писателя Амора Тоулса «Джентльмен в Москве».

Юэн Макгрегор сыграет русского аристократа в сериале «Джентльмен в Москве»
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Многосерийная кинолента будет доступна на стрим-сервисе Paramount+ и канале Showtime. Премьера первой серии запланирована на 2023 год. Сценаристом и шоураннером «Джентльмена в Москве» выступит Бен Вэнстоун, который ранее приложил свою руку к сериалу «Последнее королевство».

Юэн Макгрегор сыграет главную роль русского аристократа. По сюжету его персонажа Александра Ростова арестовывают за давно написанное стихотворение. Его отправляют в отель «Метрополь» на Красной площади, где он отбывает свое наказание, сообщает The Hollywood Reporter.

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