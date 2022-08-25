Юэн Макгрегор сыграет русского аристократа в сериале «Джентльмен в Москве»

Актер Юэн Макгрегор исполнит главную роль в телевизионной адаптации бестселлера писателя Амора Тоулса «Джентльмен в Москве».
Многосерийная кинолента будет доступна на стрим-сервисе Paramount+ и канале Showtime. Премьера первой серии запланирована на 2023 год. Сценаристом и шоураннером «Джентльмена в Москве» выступит Бен Вэнстоун, который ранее приложил свою руку к сериалу «Последнее королевство».
Юэн Макгрегор сыграет главную роль русского аристократа. По сюжету его персонажа Александра Ростова арестовывают за давно написанное стихотворение. Его отправляют в отель «Метрополь» на Красной площади, где он отбывает свое наказание, сообщает The Hollywood Reporter.