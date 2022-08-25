Юэн Макгрегор сыграет русского аристократа в сериале «Джентльмен в Москве»

Многосерийная кинолента будет доступна на стрим-сервисе Paramount+ и канале Showtime. Премьера первой серии запланирована на 2023 год. Сценаристом и шоураннером «Джентльмена в Москве» выступит Бен Вэнстоун, который ранее приложил свою руку к сериалу «Последнее королевство».