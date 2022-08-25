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27 минут назад

В четвертом сезоне «Пацанов» сыграет звезда «Ходячих мертвецов» Джеффри Дин Морган

Чемпионат.com

Amazon и Sony Pictures Television объявили, что каст четвертого сезона сериала «Пацаны» пополнил Джеффри Дин Морган. Он больше всего известен как Ниган Смит — один из главных антагонистов «Ходячих мертвецов».

В четвертом сезоне «Пацанов» сыграет звезда «Ходячих мертвецов»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Кого именно сыграет Дин Морган в «Пацанах», неизвестно, однако актер появится как минимум в нескольких эпизодах четвертого сезона. Ранее артист уже играл у шоураннера Эрика Крипке — он исполнил роль Джона Винчестера в «Сверхъестественном». Сценарист уже несколько раз предлагал Дину Моргану принять участие в супергеройском проекте, однако ему все время не хватало свободного времени в рабочем графике.

Тем временем съемки четвертого сезона «Пацанов» в самом разгаре. На днях актеры опубликовали совместное фото со съемочного процесса — и оно в духе всего сериала.

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