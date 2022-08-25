Вышел трейлер пятого сезона сериала «Рассказ служанки»

Чем больше изменений, тем больше неизменностей. Джун (Элизабет Мосс), может, и получила свой фунт мяса, ликвидировав Командора Фреда Уотерфорда (Джозеф Файнс), но трейлер пятого сезона мало, чем отличается от предыдущих видероликов. Тётка Лидия (Энн Дауд) по-прежнему притесняет служанок, Джун всё ещё королева отрешённого взгляда, а мир «Рассказа служанки», как и раньше, напоминает размытым и зыбким видеорядом предрассветный кошмар.

Фото: Кадр из сериала "Рассказ служанки" Кадр из сериала "Рассказ служанки"

«Я убила его… и я любила его так сильно», - признаётся Джун Люку (О. Т. Фагбенли) в трейлере.

Это громкое заявление, впрочем, не представляет сюрприза для тех, кто наблюдал за развитием Джун на протяжении предыдущих сезонов. Однако её методы борьбы с Галаадом могут показаться кому-то спорными.

«Если ты не будешь осторожна, она потянет тебя за собой», - предупреждает Рита (Аманда Бругел) Мойру (Самира Уайли), чтобы та не связывалась с бунтаркой Джун.

Сериал «Рассказ служанки» был запущен в 2017-м году. Его сюжет основан на одноимённом романе-антиутопии канадской писательницы Маргарет Этвуд и рассказывает о мифическом тоталитарном государстве Галаад, возникшем после распада США. Социальная система в новом обществе кардинально поменялась - детей рожают только избранные женщины, которые в свободное время прислуживают своему мужчине и его официальной жене.