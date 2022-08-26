В финальном сезоне «Очень странных дел» будет восемь эпизодов

Сценаристы «Очень странных дел» братья Даффер представили новое фото с процесса работы над пятым сезоном проекта.Судя по всему, заключительный сезон будет состоять из восьми эпизодов, что на одну серию меньше, чем в прошлый раз. К работе над финальными сериями авторы приступили в начале текущего августа, а ещё ранее они упоминали о том, что сезон будет короче предыдущего.