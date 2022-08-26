Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+26° в 
USD 59.77EUR 59.60
Войти в почту
45 минут назад

В финальном сезоне «Очень странных дел» будет восемь эпизодов

Игромания.руиещё 1

Сценаристы «Очень странных дел» братья Даффер представили новое фото с процесса работы над пятым сезоном проекта.Судя по всему, заключительный сезон будет состоять из восьми эпизодов, что на одну серию меньше, чем в прошлый раз. К работе над финальными сериями авторы приступили в начале текущего августа, а ещё ранее они упоминали о том, что сезон будет короче предыдущего.

В финальном сезоне «Очень странных дел» будет восемь эпизодов
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Правда, это не касается самой последней серии — вероятно, её хронометраж будет несколько отличаться от остальных эпизодов.Кроме того, как было известно ранее, сама вселенная «Очень странных дел» не завершится на пятом сезоне, однако в какой форме её продолжит Netflix, пока непонятно. При этом четвёртый сезон поставил несколько рекордов просмотра для сервиса.

Сериалы,Netflix,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители