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1 час назад

"Союзмультфильм" планирует снять два сериала для подростков

Газета.Ru

Председатель совета директоров киностудии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева заявила, что студия разрабатывает два сериала, нацеленные на подростковую аудиторию. Об этом она сообщила в беседе с ТАСС.

"Союзмультфильм" планирует снять два сериала для подростков
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По словам Слащевой, в России практически нет отечественных анимационных сериалов для подростков. На данный момент компания рассматривает идеи приключенческих и фэнтезийных проектов.

"В разработке киностудии два сериала для подростков, один из которых подан уже на рассмотрение в Институт развития интернета для возможной поддержки. Если этот проект пройдет, то мы уже этой осенью приступим к производству анимационного сериала для аудитории 12 плюс",

- заявила председатель совета директоров компании.

В пресс-службе студии уточнили, что один из разрабатываемых проектов – футуристическая комедия "Последний книжный магазин". Мультфильм повествует об единственном оставшемся книжном магазине на Земле. Отмечалось, компания планирует сначала выпустить короткометражный фильм, чтобы посмотреть реакцию аудитории. О втором проекте практически ничего неизвестно. Сообщалось, что сериал - антиутопия.

Сериалы,Юлиана Слащева,Институт развития интернета,
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