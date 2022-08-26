"Союзмультфильм" планирует снять два сериала для подростков

Председатель совета директоров киностудии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева заявила, что студия разрабатывает два сериала, нацеленные на подростковую аудиторию. Об этом она сообщила в беседе с ТАСС.
По словам Слащевой, в России практически нет отечественных анимационных сериалов для подростков. На данный момент компания рассматривает идеи приключенческих и фэнтезийных проектов.
"В разработке киностудии два сериала для подростков, один из которых подан уже на рассмотрение в Институт развития интернета для возможной поддержки. Если этот проект пройдет, то мы уже этой осенью приступим к производству анимационного сериала для аудитории 12 плюс",
- заявила председатель совета директоров компании.
В пресс-службе студии уточнили, что один из разрабатываемых проектов – футуристическая комедия "Последний книжный магазин". Мультфильм повествует об единственном оставшемся книжном магазине на Земле. Отмечалось, компания планирует сначала выпустить короткометражный фильм, чтобы посмотреть реакцию аудитории. О втором проекте практически ничего неизвестно. Сообщалось, что сериал - антиутопия.