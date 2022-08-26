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45 минут назад

"Дом дракона" продлили на второй сезон

Мария Иглина

Приквел "Игры престолов" "Дом дракона" продлили на второй сезон. Об этом сообщает The Hollywood reporter.

"Дом дракона" продлили на второй сезон
Фото: Кадр из сериалаКадр из сериала

"Наш феноменальный актерский состав и съемочная группа взвалила на себя ответственную задачу, превзойдя все ожидания",

— заявил исполнительный вице-президент HBO Programming Франческа Орси.

Напомним, что приквел "Игры престолов" вышел на экраны 21 августа 2022 гола, и уже через два дня поставил рекорд HBO по количеству просмотров.

Ранее стало известно, что звезда "Дома дракона" не хотел сниматься в сериале.

Сериалы,Игра престолов,Франческа Орси,
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