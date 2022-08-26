Приквел "Игры престолов" "Дом дракона" продлили на второй сезон. Об этом сообщает The Hollywood reporter.

Фото: Кадр из сериала Кадр из сериала

"Наш феноменальный актерский состав и съемочная группа взвалила на себя ответственную задачу, превзойдя все ожидания",

— заявил исполнительный вице-президент HBO Programming Франческа Орси.

Напомним, что приквел "Игры престолов" вышел на экраны 21 августа 2022 гола, и уже через два дня поставил рекорд HBO по количеству просмотров.