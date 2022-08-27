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4 часа назад

Джо Пеши сыграет в сериале о жизни комика Пита Дэвидсона

Газета.Ru

Актер Джо Пеши присоединился в актерскому составу предстоящего комедийного сериала Пита Дэвидсона «Дырка от бублика» («Bupkis»), передает Deadline.

Джо Пеши сыграет в сериале о жизни комика Пита Дэвидсона
Фото:  Газета.Ru Газета.Ru

Сюжет шоу, которое выйдет на стриминговом сервисе Peacock, будет представлять собой художественно обработанную биографию самого Дэвидсона. Комик сыграет в «Дырке от бублика» главную роль, а также выступит одним из сценаристов и исполнительным продюсером. Как отмечает Deadline, сериал сравнивают с долгоиграющим хитом Ларри Дэвида «Умерь свой энтузиазм».

Пеши, для которого это шоу станет второй сериальной работой за всю карьеру (после комедийного детектива «Полу-Нельсон» 1985 года), изобразит дедушку Дэвидсона. Роль матери комика досталась звезде «Клана Сопрано» и «Сестры Джеки» Эди Фалко.

Пеши еще в 1999 году объявил о завершении актерской карьеры, но с тех пор несколько раз возвращался с «пенсии», — например, чтобы сняться в триллере Роберта де Ниро «Ложное искушение», комедии «Ранчо любви» и гангстерской драме Мартина Скорсезе «Ирландец».

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