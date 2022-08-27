Джо Пеши сыграет в сериале о жизни комика Пита Дэвидсона

Актер Джо Пеши присоединился в актерскому составу предстоящего комедийного сериала Пита Дэвидсона «Дырка от бублика» («Bupkis»), передает Deadline.
Сюжет шоу, которое выйдет на стриминговом сервисе Peacock, будет представлять собой художественно обработанную биографию самого Дэвидсона. Комик сыграет в «Дырке от бублика» главную роль, а также выступит одним из сценаристов и исполнительным продюсером. Как отмечает Deadline, сериал сравнивают с долгоиграющим хитом Ларри Дэвида «Умерь свой энтузиазм».
Пеши, для которого это шоу станет второй сериальной работой за всю карьеру (после комедийного детектива «Полу-Нельсон» 1985 года), изобразит дедушку Дэвидсона. Роль матери комика досталась звезде «Клана Сопрано» и «Сестры Джеки» Эди Фалко.
Пеши еще в 1999 году объявил о завершении актерской карьеры, но с тех пор несколько раз возвращался с «пенсии», — например, чтобы сняться в триллере Роберта де Ниро «Ложное искушение», комедии «Ранчо любви» и гангстерской драме Мартина Скорсезе «Ирландец».