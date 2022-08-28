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2 часа назад

Съёмки первого сезона сериала по Twisted Metal завершены

Игромания.ру

Сценарист и продюсер Майкл Джонатан Смит («Кобра Кай») сообщил, что съёмки первого сезона сериала по Twisted Metal завершены.

Съёмки первого сезона сериала по Twisted Metal завершены
Фото: игроманияигромания

Он отметил профессионализм актёрского состава и команды шоу — несмотря на многочисленные проблемы и жару, все работали очень усердно, чтобы сериал получился максимально качественным. Теперь, после веселья, капельки грусти и мороженого в последний день съёмок, все ждут не дождутся, когда финальное творение смогут увидеть зрители.

Когда именно состоится премьера первого сезона, пока что не сообщается. Проект будет комедийным экшеном, а хронометраж каждого эпизода ориентировочно составит 30 минут.

В роли клоуна Сладкоежки нас ждёт рестлер Самоа Джо (хотя голос персонажу подарит Уилл Арнетт). Главную роль в сериале исполняет Энтони Маки («Сокол и Зимний солдат»), а ещё в нём сыграют: Нив Кэмпбелл, Стефани Беатрис, Томас Хейден Чёрч и другие. По сюжету, герою Маки нужно доставить некую посылку, однако на пути ему предстоит преодолеть череду различных опасностей.

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