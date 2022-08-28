Можно со спойлерами: названы сериалы с худшими концовками

Кинокритики издания Variety решили посмотреть на самые популярные сериалы последних лет с неожиданной стороны. Они припомнили шоу, которые завоевали любовь зрителей, но в итоге разочаровали их концовкой. Список, надо признать, получился внушительный — в нем каждый обнаружит своего любимчика. Ну кто же не смотрел ночи напролет «Доктора Хауса»? А кто-то и правда остался доволен завершением истории? Про провальный финал «Игры престолов» и говорить не приходится: этот народный хит негласно занимает почетное первое место в подборке. Хотя критики издания и подчеркивают, что сериалы расставляли в произвольном порядке. Пусть, мол, степень провальности каждый определит для себя сам.