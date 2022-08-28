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2 часа назад

Можно со спойлерами: названы сериалы с худшими в истории концовками

Super.ru

Кинокритики издания Variety решили посмотреть на самые популярные сериалы последних лет с неожиданной стороны. Они припомнили шоу, которые завоевали любовь зрителей, но в итоге разочаровали их концовкой. Список, надо признать, получился внушительный — в нем каждый обнаружит своего любимчика. Ну кто же не смотрел ночи напролет «Доктора Хауса»? А кто-то и правда остался доволен завершением истории? Про провальный финал «Игры престолов» и говорить не приходится: этот народный хит негласно занимает почетное первое место в подборке. Хотя критики издания и подчеркивают, что сериалы расставляли в произвольном порядке. Пусть, мол, степень провальности каждый определит для себя сам.

Можно со спойлерами: названы сериалы с худшими концовками
Фото: Super.ruSuper.ru

Вот же они, самые известные и любимые неудачники в истории. Смотрим и не боимся спойлеров — все равно в конце каждого что-то пошло не так.

1. «Игра престолов»

2. «Клан Сопрано»

3. «Декстер»

4. «Убивая Еву»

5. «Остаться в живых»

6. «Настоящая кровь»

7. «Секретные материалы»

8. «Сплетница»

9. «Доктор Хаус»

10. «Клиника»

11. «Как я встретил вашу маму»

12. «Озарк»

13. «Два с половиной человека»

14. «Девочки»

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