Можно со спойлерами: названы сериалы с худшими концовками

Кинокритики издания Variety решили посмотреть на самые популярные сериалы последних лет с неожиданной стороны. Они припомнили шоу, которые завоевали любовь зрителей, но в итоге разочаровали их концовкой. Список, надо признать, получился внушительный — в нем каждый обнаружит своего любимчика. Ну кто же не смотрел ночи напролет «Доктора Хауса»? А кто-то и правда остался доволен завершением истории? Про провальный финал «Игры престолов» и говорить не приходится: этот народный хит негласно занимает почетное первое место в подборке. Хотя критики издания и подчеркивают, что сериалы расставляли в произвольном порядке. Пусть, мол, степень провальности каждый определит для себя сам.
Вот же они, самые известные и любимые неудачники в истории. Смотрим и не боимся спойлеров — все равно в конце каждого что-то пошло не так.
3. «Декстер»
4. «Убивая Еву»
8. «Сплетница»
10. «Клиника»
12. «Озарк»
14. «Девочки»