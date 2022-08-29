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1 час назад

Выяснилось, сколько видеосервисы потратят на контент

Газета.Ru

Крупнейшие игроки рынка онлайн-кинотеатров потратят в 2023 году около $23 млрд на производство оригинальных фильмов, сериалов, документалок и шоу других форматов. Об этом со ссылкой на аналитическое агентство Morgan Stanley сообщило издание Financial Times. Обозначенная сумма касается совместных расходов таких сервисов, как Netflix, Apple, Disney+, Amazon и HBO Max.

Выяснилось, сколько видеосервисы потратят на контент
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Отмечается, что $23 млрд – это в два раза больше, чем было потрачено перечисленными сервисами вместе на обозначенные цели в 2019 году, и только на 10% больше бюджета 2022 года.

Вместе с тем аналитики привели суммы потраченных денег на производство некоторых флагманских шоу. Например, создание первого сезона «Властелина колец» обошлось Amazon в $465 млн, а HBO Max потратил на «Дом драконов», приквел «Игры престолов», $200 млн.

Несмотря на растущие расходы компаний, аналитики предсказывают онлайн-кинотеатрам резкое снижение темпов роста аудитории. Так, по данным Morgan Stanley, в 2020 году на Netflix, Apple, Disney+, Amazon и HBO Max всего подписались 160 млн человек, а в 2025 году этот показатель составит всего 60 млн.

Сериалы,Игра престолов,Netflix,Amazon,Apple,
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