Выяснилось, сколько видеосервисы потратят на контент

Крупнейшие игроки рынка онлайн-кинотеатров потратят в 2023 году около $23 млрд на производство оригинальных фильмов, сериалов, документалок и шоу других форматов. Об этом со ссылкой на аналитическое агентство Morgan Stanley сообщило издание Financial Times. Обозначенная сумма касается совместных расходов таких сервисов, как Netflix, Apple, Disney+, Amazon и HBO Max.

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Отмечается, что $23 млрд – это в два раза больше, чем было потрачено перечисленными сервисами вместе на обозначенные цели в 2019 году, и только на 10% больше бюджета 2022 года.

Вместе с тем аналитики привели суммы потраченных денег на производство некоторых флагманских шоу. Например, создание первого сезона «Властелина колец» обошлось Amazon в $465 млн, а HBO Max потратил на «Дом драконов», приквел «Игры престолов», $200 млн.