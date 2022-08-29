Зрители назвали 10 сериалов с разочаровывающей концовкой

Согласно исследованию Variety, фильмом с самой худшей концовкой зрители называют картину «Клан Сопрано».
Второе место досталось другому популярному проекту «Игра престолов», в котором, однако, зрителям пришлось не по душе, что престол в конечном счёте достался персонажу, который этого совсем не заслуживает по сравнению с другими героями.
Тройку своеобразных «лидеров» с самыми разочаровывающими концовками замкнул «Звездный крейсер «Галактика».
Ну, а, в ТОП-10 также вошли «Декстер», «Остаться в живых», «Как я встретил вашу маму», «Динозавры», «Настоящая кровь», «Розанна» и «Безумцы».