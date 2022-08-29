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1 час назад

Зрители назвали 10 сериалов с разочаровывающей концовкой

Inc-News

Согласно исследованию Variety, фильмом с самой худшей концовкой зрители называют картину «Клан Сопрано».

Зрители назвали 10 сериалов с разочаровывающей концовкой
Фото: Inc-NewsInc-News

Второе место досталось другому популярному проекту «Игра престолов», в котором, однако, зрителям пришлось не по душе, что престол в конечном счёте достался персонажу, который этого совсем не заслуживает по сравнению с другими героями.

Тройку своеобразных «лидеров» с самыми разочаровывающими концовками замкнул «Звездный крейсер «Галактика».

Ну, а, в ТОП-10 также вошли «Декстер», «Остаться в живых», «Как я встретил вашу маму», «Динозавры», «Настоящая кровь», «Розанна» и «Безумцы».

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