Первый сезон сериала по Twisted Metal сняли

В социальных сетях продюсер сериала по Twisted Metal Майкл Джонатан сообщил о завершении съёмок первого сезона шоу. Он также отметил, что ему было приятно работать со всеми членами съёмочной группы. Он назвал коллег настоящими профессионалами.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

По словам Джонатана, финальный день съёмок был похож на последний день в лагере. Все смеялись и ели мороженое прямо из грузовика безумного клоуна-убийцы по прозвищу Сладкоежка.

Мы все не можем дождаться, когда вы увидите это безумие, которое мы снимали всё лето.

Роль Джона Доу в шоу исполнит Энтони Маки, злодея сыграет Томас Хейден Чёрч, а ещё в сериале появится Нив Кэмпбелл, известная по франшизе «Крик». Клоуна-убийцу сыграет звезда рестлинга Самоа Джо.