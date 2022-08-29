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31 минуту назад

«Дом дракона» связали с «Игрой престолов» одной музыкальной темой

Игромания.ру

Во вступительных титрах второго эпизода «Дома дракона» прозвучала главная музыкальная тема «Игры престолов».

«Дом дракона» связали с «Игрой престолов» музыкальной темой
Фото: Игромания.руИгромания.ру

По словам Рамина Джавади, композитора обоих проектов, в спин-оффе хотели сохранить ДНК оригинального шоу. В нём прозвучит много знакомых музыкальных тем, но будут и новые композиции.

Многим фанатам стало интересно, почему музыкальное вступление появилось во втором эпизоде, а не в первом. Создатели шоу назвали это «творческим выбором». Судя по всему, они хотели начать рассказывать историю сразу после «поднятия занавеса», а запуск открывающих титров в этот момент показался им неким «потворством».

Напомним, что дебютный эпизод «Дома драконов» привлёк одновременно 10 млн зрителей, а канал HBO уже продлил спин-офф на второй сезон.

Сериалы,Рамин Джавади,
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