«Дом дракона» связали с «Игрой престолов» музыкальной темой

Во вступительных титрах второго эпизода «Дома дракона» прозвучала главная музыкальная тема «Игры престолов».
По словам Рамина Джавади, композитора обоих проектов, в спин-оффе хотели сохранить ДНК оригинального шоу. В нём прозвучит много знакомых музыкальных тем, но будут и новые композиции.
Многим фанатам стало интересно, почему музыкальное вступление появилось во втором эпизоде, а не в первом. Создатели шоу назвали это «творческим выбором». Судя по всему, они хотели начать рассказывать историю сразу после «поднятия занавеса», а запуск открывающих титров в этот момент показался им неким «потворством».
Напомним, что дебютный эпизод «Дома драконов» привлёк одновременно 10 млн зрителей, а канал HBO уже продлил спин-офф на второй сезон.