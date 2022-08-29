«Дом дракона» связали с «Игрой престолов» музыкальной темой

По словам Рамина Джавади , композитора обоих проектов, в спин-оффе хотели сохранить ДНК оригинального шоу. В нём прозвучит много знакомых музыкальных тем, но будут и новые композиции.

Многим фанатам стало интересно, почему музыкальное вступление появилось во втором эпизоде, а не в первом. Создатели шоу назвали это «творческим выбором». Судя по всему, они хотели начать рассказывать историю сразу после «поднятия занавеса», а запуск открывающих титров в этот момент показался им неким «потворством».