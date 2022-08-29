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3 часа назад

Вышел саундтрек сериала "Властелин колец: Кольца власти"

Газета.Ruиещё 2

В сети появился саундтрек сериала "Властелин колец: Кольца власти" по мотивам произведений Дж. Р. Р. Толкина.

Вышел саундтрек сериала "Властелин колец: Кольца власти"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В саундтрек вошли 37 музыкальных треков композитора Беара Маккрири, написавшего музыку для сериалов "Основание", "Черное зеркало", а также фильма "Годзилла 2: Король монстров".

Первые два эпизода "Властелин колец: Кольца власти" выйдут 2 сентября.

Грядущая картина снята по мотивам произведений Дж. Р. Р. Толкина. Действие сериала будет происходить за тысячелетия до событий "Властелина колец". Известно, что над проектом работал внук автора романа Саймон Толкин. В ролях снялись Бенджамин Уокер, Синтия Аддай-Робинсон, Тристан Гравель, Питер Муллан. Морвет Кларк сыграла Галадриэль, а Энсон Бун – Саурона.

Сериалы,Годзилла 2: Король монстров,Питер Муллан,Бенджамин Уокер,Синтия Аддай-робинсон,
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